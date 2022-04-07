Надо принимать решение быстрее, – Ермак о шаге США к ленд-лизу для Украины

Сенат США делает шаг к "ленд-лизу", о котором Владимир Зеленский и президентская команда говорят очень давно.

Как отметил глава ОП Андрей Ермак, Сенат США уже дал "зеленый свет", поэтому теперь слово за Палатой представителей.

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Отметим, что Сенат единогласно принял закон, разрешающий президенту Джо Байдену без всякой бюрократии отправлять оружие, боеприпасы и технику Украине в условиях войны.

Западным партнерам нужно принимать решения быстрее и наша задача – делать все, чтобы ускорить реакцию. Сейчас мы над этим работаем. Так же как нас услышали о ленд-лизе, услышат и о более жестких санкциях против России с энергетическим эмбарго,

– подчеркнул Ермак.

Что предусматривает Закон о ленд-лизе Он позволит ускорить передачу в Украину важного военного оборудования и других важных поставок благодаря сокращению бюрократических проволочек. Процедура позволяет де-факто дарить вооружение с положениями, предусматривающими, что страны-получатели произведут выплату США позже.

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Последний раз такая программа была использована еще во время Второй мировой войны.