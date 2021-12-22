Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал российский оппозиционный политик Лев Шлосберг. По его словам, это преступление, которое невозможно "смыть".
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Небо над Украиной не закрыли
По мнению оппозиционера из России, за катастрофу самолета должна быть глобальная мировая ответственность. В частности, почему небо над Украиной не закрыли, хотя вина в преступлении России, конечно же, однозначна.
У Украины и у родных погибших есть мотивы спрашивать не только Россию, но и тех людей, которые не остановили полеты над Донбассом, когда стало ясно, что идет война,
– подчеркнул Шлосберг.
Он отметил, что авиационные организации не делали должного, хотя обеспечивали международную безопасность и знали о линиях полетов лайнеров 10 километров над землей. "Где был Евросоюз и международные авиационные организации? Где была власть Украины, которая де-юре отвечала за эти территории?" – добавил российский политик.
Программа "Первые лица" на 24 канале: смотрите видео
Катастрофа рейса MH17 над Донбассом: коротко
- Boeing 777 возле Донецка был сбит 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, которые были на борту.
- Ракетой в самолет попали из ЗРК "Бук", думая, что это украинский самолет. Никакого другого оружия, кроме "Бука", которое могло повлечь за собой катастрофу, следователи не обнаружили.
- 20 декабря 2021 года в суде в Нидерландах начали зачитывать обвинительный акт по делу. Ранее защита обвиняемых признала, что российские военные находились на Донбассе летом 2014 года.