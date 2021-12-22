Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал российский оппозиционный политик Лев Шлосберг. По его словам, это преступление, которое невозможно "смыть".

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Небо над Украиной не закрыли

По мнению оппозиционера из России, за катастрофу самолета должна быть глобальная мировая ответственность. В частности, почему небо над Украиной не закрыли, хотя вина в преступлении России, конечно же, однозначна.

У Украины и у родных погибших есть мотивы спрашивать не только Россию, но и тех людей, которые не остановили полеты над Донбассом, когда стало ясно, что идет война,

– подчеркнул Шлосберг.

Он отметил, что авиационные организации не делали должного, хотя обеспечивали международную безопасность и знали о линиях полетов лайнеров 10 километров над землей. "Где был Евросоюз и международные авиационные организации? Где была власть Украины, которая де-юре отвечала за эти территории?" – добавил российский политик.

Ко вниманию! Лев Шлосберг считает, что должно состояться публичное решение международного суда. Также политик отметил, что количество соучастников преступления больше, чем 4 обвиняемых.

Программа "Первые лица" на 24 канале: смотрите видео



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