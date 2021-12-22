Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив російський опозиційний політик Лев Шлосберг. За його словами, це злочин, який неможливо "змити".
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Небо над Україною не закрили
На думку опозиціонера з Росії, за збиття літака є глобальна світова відповідальність. Зокрема, чому небо над Україною не закрили, хоч вина у злочині Росії є, звісно ж, однозначною.
В України та у рідних загиблих є мотиви запитувати не тільки Росію, а й тих людей, які не зупинили польоти над Донбасом, коли стало зрозуміло, що триває війна,
– наголосив Шлосберг.
Він зауважив, що авіаційні організації не робили належне, хоч забезпечували міжнародну безпеку та знали про лінії польотів лайнерів 10 кілометрів над землею. "Де був Євросоюз і міжнародні авіаційні організації? Де була влада України, яка де-юре відповідала за ці території?" – додав російський політик.
Програма "Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео
Збиття рейсу MH17 над Донбасом: коротко
- Boeing 777 біля Донецька збили 17 липня 2014 року. Загинули усі 298 осіб, які були на борту.
- Ракетою в літак поцілили зі ЗРК "Бук", думаючи, що це український літак. Жодної іншої зброї, окрім "Бука", яка могла спричинити катастрофу, слідчі не виявили.
- 20 грудня 2021 року у суді в Нідерландах почали зачитувати обвинувальний акт у справі. Раніше захист обвинувачених визнав, що російські військові перебували на Донбасі влітку 2014 року.