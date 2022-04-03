Глава МИД Германии заявила, что фото из Бучи невыносимы. А также дипломат добавила, что все виновные должны быть привлечены к ответственности. Бербок подчеркнула, что Германия ужесточит санкции против России и будет еще больше поддерживать Украину.

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Реакция посла Украины в Германии

Украинский дипломат Андрей Мельник написал, что для того чтобы правительство Германии в конце концов решилось более жестко действовать против России "надо убить сотни мирных граждан Украины, а женщин снова изнасиловать и снова".

В своем посте Мельник упомянул об усилении давления на Российскую Федерацию и последующих санкциях против государства-агрессора, а также о газовом и нефтяном эмбарго.

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Украинский телепутешественник в начале апреля попал в освобожденную Бучу и снял специальное видео о ситуации в городе. Он рассказал о разрушенных домах, убитых гражданских, заминированной детской площадке и других преступлениях оккупантов.

Отреагировал на преступления россиян в Буче и президент Европейского совета Шарль Мишель. В частности, он заявил, что против России будут введены новые санкции.

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