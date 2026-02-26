Надо все финализировать, – Зеленский озвучил место и дату новой встречи Украины, США и России

Владимир Зеленский озвучил место и дату нового раунда мирных переговоров Украины, США и России. На этот раз встреча пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время вечернего обращения 26 февраля.

Что сказал Зеленский о новом раунде переговоров?

Владимир Зеленский отметил, что уже несколько раз за день говорил с Рустемом Умеровым, Давидом Арахамией и с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером по итогам сегодняшних их встреч.

Уже больше готовности к следующему трехстороннему формату. Скорее всего – встреча следующая будет в Эмиратах, будет именно в Абу-Даби. Мы рассчитываем, что формат будет в начале марта. Надо финализировать все, чего удалось достичь для реальных гарантий безопасности, и подготовить встречу на уровне лидеров,

– отметил президент.

Именно такой формат, по словам главы государства, может многое решить.

"В конце концов, лидеры решают ключевые вопросы, и когда речь идет о России, о таком персоналистском режиме, то это значительно больше, чем в других странах. Войну надо завершать – это наша позиция, это позиция Украины, это позиция всех наших партнеров", – объяснил Зеленский.

В то же время президент отметил, что все сейчас видят, что готовности России к миру нет, и ни одного признака, что Путин останавливает свою машину войны также пока нет.

Наоборот, он готовится дальше воевать, и мир должен быть готовым давить на Россию, чтобы это изменилось. Рецепт всем в мире понятен. Войну Россия будет останавливать даже сама, по собственному желанию, когда мир окончательно остановит российскую нефть, другие российские энергоресурсы и российские банки. Это абсолютно реально,

– объяснил президент.

По словам Зеленского, санкции мира должны сработать на настоящий длительный мир.

"Конечно, и с Америкой, и с Европой мы обсуждаем каждый из форматов давления, форматов дипломатии, которые могут действительно сработать. Очень важно, чтобы партнеры и в дальнейшем оставались достаточно решительными. Я предоставил сегодня команде следующие директивы – то, чего мы должны достичь", – резюмировал украинский лидер.

Подготовку к следующему раунду переговоров подтвердил также и глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров. Он отметил, что идет работа над финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций, которые должны стать основой для дальнейших договоренностей.

Задача – сделать следующую трехстороннюю встречу с участием США и России максимально предметной,

– резюмировал Умеров.

