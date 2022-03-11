Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Она убеждена, что российскую экономику следует дальше ослаблять.

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Больше санкций: у G7 готовят новые ограничения для России

"Страны G7 уже разрабатывают пакет новых санкций (против России, – 24 канал)", – сказала госпожа Трасс на Атлантическом совете в Вашингтоне. Суть санкций – добиться ослабления российской экономики. Позже она же сообщила The Telegraph следующее:

Мы обсудили, какие еще санкции можем ввести. Нам вполне понятно, что кран нужно закрутить потуже.

"Санкции уже оказывают разрушительное влияние на российскую экономику", – добавила она. К тому же ограничения "уменьшают финансирование российской военной машины". Но – Западу "надо делать больше".

Пора "покончить со стратегической зависимостью от недружественных государств", учитывая и зависимость от российских энергоносителей.

И речь не только о нефти и газе. Как намекнула Трасс, следует "изучить другие возможные отрасли". К примеру, "минералы или редкоземельные металлы".

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