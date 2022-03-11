Про це повідомила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. Вона переконана, що російську економіку слід далі послаблювати.

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Більше санкцій: у G7 готують нові обмеження для Росії

"Країни G7 вже розробляють пакет нових санкцій (проти Росії, – 24 канал)", – сказала пані Трасс на Атлантичній раді у Вашингтоні. Суть санкцій – досягти послаблення російської економіки. Пізніше вона ж повідомила The Telegraph таке:

Ми обговорили, які ще санкції можемо запровадити. Нам цілком зрозуміло, що кран треба затягнути міцніше.

"Санкції вже мають руйнівний вплив на російську економіку", - додала вона. До того ж обмеження "зменшують фінансування російської військової машини". Але – Заходу "треба робити більше".

Вже час "покінчити зі стратегічною залежністю від недружніх держав", враховуючи й залежність від російських енергоносіїв.

І мовиться не тільки про нафту й газ. Як натякнула Трасс, слід "вивчити інші можливі галузі". Наприклад, "мінерали або рідкоземельні метали".

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