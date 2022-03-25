Надо засевать поля, – Вениславский объяснил, почему сменили главу Минагрополитики

Верховная Рада уволила министра аграрной политики Романа Лещенко и назначила на его место Николая Сольского. Это связано, прежде всего, с посевной, которую необходимо начинать, несмотря на войну.

Нардеп Федор Вениславский подчеркнул, что одна из важнейших задач сейчас – думать о будущем, чтобы люди имели, что есть.

Кстати Рада уволила Лещенко и назначила Сольского главой Минагрополитики

Почему назначили именно Сольского

Он добавил, что следует засевать поля, заботиться о топливе и поставках удобрений. По словам Вениславского, Сольский, как опытный глава комитета, знает, что нужно делать, поэтому проблем не будет.

Мы себя прокормим. Наши аграрии сеют, а военные будут защищать всех граждан,

– заверил нардеп.

Обратим внимание, что до назначения на должность Сольский возглавлял Комитет аграрной политики в Верховной Раде. Он прошел в Верховную Раду на выборах 2019 от партии "Слуга народа".

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