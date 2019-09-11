Надо договариваться, – Кулеба о решении конфликта Украины и Венгрии

Украина должна приложить серьезные усилия, чтобы разрешить конфликт с Венгрией. Несмотря на это, Киев не может пересекать "красные линии" собственных национальных интересов.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время поездки в Брюссель рассказал, что Украина не обеспокоена назначением эксминистр юстиции Венгрии Ласло Трочани на должность еврокомиссара по вопросам партнерства и расширения ЕС, передает Укринформ.

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Кулеба объяснил, что назначение Трочани – дело Евросоюза. И он должен защищать не личные интересы Венгрии, а всех стран ЕС.

"Любой еврокомиссар автоматически является представителем интересов всего Союза, а не только одной страны. Кроме того, по моему глубокому убеждению, мы должны решить фундаментальные проблемы с Венгрией, не пересекая наши "красные линии", защищая наш национальный интерес. Это ключевое", – подчеркнул он.

Вице-премьер подчеркнул, что Венгрию не стоит воспринимать "демоном" в Евросоюзе, выступающим против Украины. Наоборот – Киеву стоит улучшать отношения с Будапештом.

Это страна, у которой есть свои национальные интересы, как у нас свои национальные интересы. Мы должны с ними договориться, потому что в значительной степени наши интересы совпадают,

– сказал Дмитрий Кулеба.

Почему разгорелся конфликт между Украиной и Венгрией?

Украина и Венгрия имеют очень натянутые отношения из-за венгерского национального меньшинство на Закарпатье. Обострение началось в 2017 году после принятия Украиной образовательного закона, где обязательной нормой образования является изучение украинского государственного языка. Будапешт настаивал на отмене этой нормы и пригрозил блокировать всевозможные попытки Украины интегрироваться в ЕС и НАТО. Однако, Киев отверг все обвинения.



Впоследствии между двумя государствами разгорелся новый конфликт из-за того, что на Закарпатье украинцам раздавали венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные получают гражданство соседнего государства и присягают на верность ему. Это противоречит законам Украины, поэтому МИД объявил венгерского посла персоной нон-грата (нежелательным лицом).