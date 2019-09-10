Кулеба посетил Брюссель: с кем встречался и о чем говорили

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба поехал в Брюссель. Таким образом он стал первым представителем нового правительства, который совершил дипломатический визит.

В Брюсселе Кулеба встретился с депутатами Европарламента, сообщают на официальном украинском правительственном портале.

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На встрече присутствовали председатель комитета ЕП по иностранным делам Дэвид Макалистер, председатель Парламентской ассамблеи Евронест (занимаются партнерством между ЕС и странами Восточной Европы) Андриус Кубилиус, делегация ЕП по наблюдению за выборами в Украине и депутаты Изабель Сантос из Португалии, Ларс Патрик Берг и Михаэль Галлер из Германии, Ричард Чернецки из Польши.



Встреча Дмитрия Кулебы и европарламентариев / Фото с правительственного портала

Представители Европарламента рассказали о результатах своих наблюдений за выборами в Украине. А также заверили в неизменности поддержки Украины и готовности к дальнейшему сотрудничеству.

Фотографии со встречи Кулебы с европарламентариями (с правительственного портала):

Члены Европарламента интересовались намерениями нового правительства о продолжении реформ в Украине, особенно в области медицины и в области децентрализации. Спрашивали они и о дальнейших шагах правительства в направлении евроинтеграции.

Дмитрий Кулеба поблагодарил парламентариев за поддержку Украины и заверил их, что страна курса на евроинтеграцию не изменит и реформы не прекратит.

Дмитрий Кулеба: многолетний дипломат, который стал вице-премьером по евроинтеграции – в материале 24 канала.

Заметим, что евродепутаты выразили желание лично поздравить освобожденного украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова на одной из пленарных сессий Европарламента.