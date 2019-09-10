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      Кулеба посетил Брюссель: с кем встречался и о чем говорили

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      Кулеба в Брюсселе
      Кулеба в Брюсселе / kmu.gov.ua

      Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба поехал в Брюссель. Таким образом он стал первым представителем нового правительства, который совершил дипломатический визит.

      В Брюсселе Кулеба встретился с депутатами Европарламента, сообщают на официальном украинском правительственном портале.

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      На встрече присутствовали председатель комитета ЕП по иностранным делам Дэвид Макалистер, председатель Парламентской ассамблеи Евронест (занимаются партнерством между ЕС и странами Восточной Европы) Андриус Кубилиус, делегация ЕП по наблюдению за выборами в Украине и депутаты Изабель Сантос из Португалии, Ларс Патрик Берг и Михаэль Галлер из Германии, Ричард Чернецки из Польши.

      Кулеба
      Встреча Дмитрия Кулебы и европарламентариев / Фото с правительственного портала

      Представители Европарламента рассказали о результатах своих наблюдений за выборами в Украине. А также заверили в неизменности поддержки Украины и готовности к дальнейшему сотрудничеству.

      Фотографии со встречи Кулебы с европарламентариями (с правительственного портала):

       

       

      Члены Европарламента интересовались намерениями нового правительства о продолжении реформ в Украине, особенно в области медицины и в области децентрализации. Спрашивали они и о дальнейших шагах правительства в направлении евроинтеграции.

      Дмитрий Кулеба поблагодарил парламентариев за поддержку Украины и заверил их, что страна курса на евроинтеграцию не изменит и реформы не прекратит.

      Дмитрий Кулеба: многолетний дипломат, который стал вице-премьером по евроинтеграции – в материале 24 канала.

      Заметим, что евродепутаты выразили желание лично поздравить освобожденного украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова на одной из пленарных сессий Европарламента.

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      Теги: Новости Украины Дмитрий Кулеба Евроинтеграция Кабинет Министров Украины Бельгия Европарламент Новости политики
      Источник: 24 канал
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