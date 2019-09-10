Кулеба відвідав Брюссель: з ким зустрічався та про що говорили
Віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба поїхав до Брюсселю. Таким чином він став першив представником нового уряду, що здійснив дипломатичний візит.
У Брюсселі Кулеба зустрівся з депутатами Європарламенту, повідомляють на офіційному українському урядовому порталі.
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На зустрічі присутніми були голова комітету ЄП у закордонних справах Девід МакАлістер, голова Парламентської асамблеї Євронест (займаються партнерством між ЄС та країнами Східної Європи) Андріус Кубіліус, делегація ЄП зі спостереження за виборами в Україні та депутати Ізабель Сантос із Португалії, Ларс Патрік Берг та Міхаель Галлер із Німеччини, Річард Чернецькі з Польщі.
Зустріч Дмитра Кулеби та європарламентарів / Фото з урядового порталу
Представники Європарламенту розповіли про результати своїх спостережень за виборами в Україні. А також запевнили у незмінності підтримки України та готовності до подальшої співпраці.
Світлини з зустрічі Кулеби із європарламентарями (з урядового порталу):
Члени Європарламенту цікавилися намірами нового уряду щодо продовження реформ в Україні, особливо у галузі медицини та в царині децентралізації. Питали вони й про подальші кроки уряду у напрямку євроінтеграції.
Дмитро Кулеба подякував парламентарям за підтримку України й запевнив їх, що країна курсу на євроінтеграцію не змінить та реформи не припинить.
Дмитро Кулеба: багаторічний дипломат, який став віцепрем'єром з євроінтеграції – у матеріалі 24 каналу.
Зауважимо, що євродепутати висловили бажання особисто привітати звільненого українського політв'язня та режисера Олега Сенцова на одній з пленарних сесій Європарламенту.
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