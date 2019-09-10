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      Кулеба відвідав Брюссель: з ким зустрічався та про що говорили

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      Кулеба у Брюсселі
      Кулеба у Брюсселі / kmu.gov.ua

      Віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба поїхав до Брюсселю. Таким чином він став першив представником нового уряду, що здійснив дипломатичний візит.

      У Брюсселі Кулеба зустрівся з депутатами Європарламенту, повідомляють на офіційному українському урядовому порталі.

      Читайте також: Новий уряд України: чого очікувати від міністрів

      На зустрічі присутніми були голова комітету ЄП у закордонних справах Девід МакАлістер, голова Парламентської асамблеї Євронест (займаються партнерством між ЄС та країнами Східної Європи) Андріус Кубіліус, делегація ЄП зі спостереження за виборами в Україні та депутати Ізабель Сантос із Португалії, Ларс Патрік Берг та Міхаель Галлер із Німеччини, Річард Чернецькі з Польщі.

      Кулеба
      Зустріч Дмитра Кулеби та європарламентарів / Фото з урядового порталу

      Представники Європарламенту розповіли про результати своїх спостережень за виборами в Україні. А також запевнили у незмінності підтримки України та готовності до подальшої співпраці.

      Світлини з зустрічі Кулеби із європарламентарями (з урядового порталу):

       

       

      Члени Європарламенту цікавилися намірами нового уряду щодо продовження реформ в Україні, особливо у галузі медицини та в царині децентралізації. Питали вони й про подальші кроки уряду у напрямку євроінтеграції.

      Дмитро Кулеба подякував парламентарям за підтримку України й запевнив їх, що країна курсу на євроінтеграцію не змінить та реформи не припинить. 

      Дмитро Кулеба: багаторічний дипломат, який став віцепрем'єром з євроінтеграції – у матеріалі 24 каналу.

      Зауважимо, що євродепутати висловили бажання особисто привітати звільненого українського політв'язня та режисера Олега Сенцова на одній з пленарних сесій Європарламенту.

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      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Кулеба Європарламент Бельгія Кабінет Міністрів України Євроінтеграція
      Джерело: 24 канал
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