Треба домовлятися, – Кулеба про вирішення конфлікту України та Угорщини

Україна має докласти серйозних зусиль, аби розв'язати конфлікт з Угорщиною. Попри це, Київ не може перетинати "червоні лінії" власних національних інтересів.

Віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба під час поїздки у Брюссель розповів, що Україна не є занепокоєна призначенням ексміністра юстиції Угорщини Ласло Трочані на посаду єврокомісара з питань партнерства та розширення ЄС, передає Укрінформ.

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Кулеба пояснив, що призначення Трочані – справа Євросоюзу. І він повинен захищати не особисті інтереси Угорщини, а усіх країн ЄС.

"Будь-який єврокомісар автоматично є представником інтересів усього Союзу, а не лише однієї країни. Окрім того, на моє глибоке переконання, ми маємо розв'язати фундаментальні проблеми з Угорщиною, не перетинаючи наші "червоні лінії", захищаючи наш національний інтерес. Це ключове", – наголосив він.

Віцепрем'єр підкреслив, що Угорщину не варто сприймати "демоном" у Євросоюзі, який виступає проти України. Навпаки – Києву варто покращувати стосунки з Будапештом.

Це країна, яка має свої національні інтереси, як і ми маємо свої національні інтереси. Ми маємо з ними домовитися, тому що значною мірою наші інтереси збігаються,

– сказав Дмитро Кулеба.

Чому розгорівся конфлікт між Україною та Угорщиною?Україна та Угорщина мають дуже натягнуті відносини через угорську національну меншину на Закарпатті. Загострення почалося у 2017 році після прийняття Україною освітнього закону, де обов'язковою нормою освіти є вивчення української державної мови. Будапешт наполягав на скасуванні цієї норми та пригрозив блокувати всілякі спроби України інтегруватися до ЄС та НАТО. Проте, Київ відкинув усі звинувачення.



Згодом між двома державами розгорівся новий конфлікт через те, що на Закарпатті українцям роздавали угорські паспорти . Зокрема, у мережі з'явилось відео, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві отримують громадянство сусідньої держави та присягають на вірність їй. Це суперечить законам України, тому МЗС оголосило угорського посла персоною нон-ґрата (небажаною особою).