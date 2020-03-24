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      Надо работать на опережение, – Ляшко о чрезвычайном положении

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      Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что стоит ограничить мобильность населения, ведь именно это позволит прервать цепочку, когда происходит передача инфекции от человека к человеку. Также он выступает за ограничение передвижения пожилых людей.

      Власть должна готовиться к возможному распространению болезни заранее. Такое мнение в эфире 24 канала говорил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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      По его словам, нужно ввести более жесткие меры. Особенно ограничить выход за пределы жилых помещений пожилых людей, поскольку это огромная группа риска.

      Не надо сравнивать с другими странами, надо работать на опережение. Если мы будем ждать того момента, когда Италия или Испания начнут вводить те меры, которые мы вводим сейчас, то будет большое количество больных и летальных случаев,
      – отметил Ляшко.

      Главный санитар считает, что именно эти вопросы должны быть жестко урегулированы и как можно больше контролироваться.

      "Мы делаем все это для того, чтобы предотвратить распространение болезни. Надо всем придерживаться одинаковых правил, тогда картина будет в пользу украинцев", – сообщил Ляшко.

      Что такое чрезвычайное положение?Согласно закону – это особый правовой режим, который может временно вводиться в Украине или в отдельных ее местностях. Вводится он при возникновении чрезвычайных ситуаций не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, создают угрозу жизни и здоровью граждан.

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Виктор Ляшко Чрезвычайное положение Чрезвычайное положение в Украине 2020
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