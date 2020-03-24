МОЗ виступає за суворіші заходи карантину: ексклюзивний коментар Ляшка

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що варто обмежити мобільність населення, адже саме це дозволить перервати ланцюг, коли відбувається передача інфекції від людини до людини. Також він виступає за обмеження пересування людей похилого віку.

Влада повинна готуватись до можливого поширення хвороби наперед. Таку думку в ефірі 24 каналу говорив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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За його словами, потрібно ввести жорсткіші заходи. Особливо, обмежити вихід за межі житлових приміщень людей похилого віку, оскільки це величезна група ризику.

Не треба порівнювати з іншими країнами, треба працювати на випередження. Якщо ми будемо чекати того моменту, коли Італія чи Іспанія розпочнуть вводити ті заходи, які ми вводимо зараз, то буде велика кількість хворих та летальних випадків,

– зазначив Ляшко.

Головний санітар вважає, що саме ці питання повинні бути жорстко врегульовані і якомога більше контролюватися.

"Ми робимо все це для того, щоб убезпечити поширення хвороби. Треба всім дотримуватись однакових правил, тоді картина буде на користь українців", – повідомив Ляшко.

Що таке надзвичайний стан?Згідно з законом – це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях. Вводиться він при виникненні надзвичайних ситуацій не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян.



Що передбачає режим надзвичайного стану / Інфографіка 24 каналу