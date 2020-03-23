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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      В режимі надзвичайного стану найбільше повноважень буде у МВС і МОЗ, – Фесенко

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      Президент може запровадити надзвичайний стан через коронавірус лише за підтримки парламенту. Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися 24 березня. Внаслідок введення надзвичайного стану більше у деяких відомств буде більше повноважень.

      Якщо президент хотів би ввести надзвичайний стан, то він вже б виступив з такою ініціативою раніше. Про це в ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Володимир Фесенко.

      До теми Зараз існує певний правовий хаос, – експерт про переваги надзвичайного стану

      За його словами, дискусія щодо ведення надзвичайного стану справді існує в оточенні президента. 

      Ми знаємо, хто виступає з такою ініціативою і переконує президента. Це Міністр внутрішніх справ і Міністр охорони здоров'я. Думаю, що є інші люди, але про них ми не знаємо. Але у Авакова і у Ємця були публічні заяви з цього приводу,
      – заявив Фесенко.

      Експерт переконаний, що посадовці керуються не стільки політичною, як бюрократично-управлінською логікою. Краще мати ширші повноваження, які можна буде застосувати.

      "Тим паче, що в режимі надзвичайного стану найбільше повноважень якраз буде у МВС і МОЗ. Тому логіка цих міністрів є зрозумілою", – вважає Фесенко.

      Що таке надзвичайний стан?Це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях. Вводиться він при виникненні надзвичайних ситуацій не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян.

      Що передбачає НС
      Що передбачає режим надзвичайного стану / Інфографіка 24 каналу

      Володимир Фесенко також додав, що для всіх інших відомств особливо нічого не зміниться. На його думку, можна вводити жорсткіші обмеження, але поки без введення надзвичайного стану.

      Зазначимо! Наразі в Україні загалом діє посилений карантин. У 7 регіонах влада на місцях ввела режим надзвичайної ситуації: у Чернівецькій, Житомирській, Харківській, Київській і місті Києві, Івано-Франківській, Тернопільській і Дніпропетровській областях.

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      23 березня
      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Верховна Рада Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Надзвичайний стан в Україні 2020 Новини України Новини політики Надзвичайний стан Міністерство охорони здоров’я Міністерство внутрішніх справ Кабінет Міністрів України
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