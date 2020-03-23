В режиме чрезвычайного положения больше полномочий будет у МВД и Минздрава, – Фесенко

Президент может ввести чрезвычайное положение из-за коронавируса только при поддержке парламента. Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться 24 марта. Вследствие введения чрезвычайного положения у некоторых ведомств будет больше полномочий.

Если президент хотел бы ввести чрезвычайное положение, то он уже бы выступил с такой инициативой. Об этом в эфире 24 канала рассказал политический эксперт Владимир Фесенко.

К теме Сейчас существует определенный правовой хаос, – эксперт о преимуществах чрезвычайного положения

По его словам, дискуссия по ведению чрезвычайного положения действительно существует в окружении президента.

Мы знаем, кто выступает с такой инициативой и убеждает президента. Это Министр внутренних дел и министр здравоохранения. Думаю, что есть другие люди, но о них мы не знаем. Но у Авакова и у Емца были публичные заявления по этому поводу,

– заявил Фесенко.

Эксперт убежден, что чиновники руководствуются не столько политической, как бюрократически-управленческая логикой. Лучше иметь более широкие полномочия, которые можно будет применить.

"Тем более, что в режиме чрезвычайного положения больше полномочий как раз будет в МВД и Минздрава. Поэтому логика этих министров понятна", – считает Фесенко.

Что такое чрезвычайное положение?Это особый правовой режим, который может временно вводиться в Украине или в отдельных ее местностях. Вводится он при возникновении чрезвычайных ситуаций не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, создают угрозу жизни и здоровью граждан.



Что предусматривает режим чрезвычайного положения / Инфографика 24 канала

Владимир Фесенко также добавил, что для всех других ведомств особо ничего не изменится. По его мнению, можно вводить жесткие ограничения, но пока без введения чрезвычайного положения.

Отметим! Сейчас в Украине в целом действует усиленный карантин. В 7 регионах власти на местах ввели режим чрезвычайной ситуации: в Черновицкой, Житомирской, Харьковской, Киевской и городе Киеве, Ивано-Франковской, Тернопольской и Днепропетровской областях.