00:29
24 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      В режиме чрезвычайного положения больше полномочий будет у МВД и Минздрава, – Фесенко

      - Читати новину українською

      Президент может ввести чрезвычайное положение из-за коронавируса только при поддержке парламента. Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться 24 марта. Вследствие введения чрезвычайного положения у некоторых ведомств будет больше полномочий.

      Если президент хотел бы ввести чрезвычайное положение, то он уже бы выступил с такой инициативой. Об этом в эфире 24 канала рассказал политический эксперт Владимир Фесенко.

      К теме Сейчас существует определенный правовой хаос, – эксперт о преимуществах чрезвычайного положения

      По его словам, дискуссия по ведению чрезвычайного положения действительно существует в окружении президента.

      Мы знаем, кто выступает с такой инициативой и убеждает президента. Это Министр внутренних дел и министр здравоохранения. Думаю, что есть другие люди, но о них мы не знаем. Но у Авакова и у Емца были публичные заявления по этому поводу,
      – заявил Фесенко.

      Эксперт убежден, что чиновники руководствуются не столько политической, как бюрократически-управленческая логикой. Лучше иметь более широкие полномочия, которые можно будет применить.

      "Тем более, что в режиме чрезвычайного положения больше полномочий как раз будет в МВД и Минздрава. Поэтому логика этих министров понятна", – считает Фесенко.

      Что такое чрезвычайное положение?Это особый правовой режим, который может временно вводиться в Украине или в отдельных ее местностях. Вводится он при возникновении чрезвычайных ситуаций не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, создают угрозу жизни и здоровью граждан.

      Що передбачає НС
      Что предусматривает режим чрезвычайного положения / Инфографика 24 канала

      Владимир Фесенко также добавил, что для всех других ведомств особо ничего не изменится. По его мнению, можно вводить жесткие ограничения, но пока без введения чрезвычайного положения.

      Отметим! Сейчас в Украине в целом действует усиленный карантин. В 7 регионах власти на местах ввели режим чрезвычайной ситуации: в Черновицкой, Житомирской, Харьковской, Киевской и городе Киеве, Ивано-Франковской, Тернопольской и Днепропетровской областях. 

      Пассажиров поезда Киев – Рига после 3 часов выпустили: многих забрала "скорая"
      23 марта
      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Верховная Рада Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Чрезвычайное положение в Украине 2020 Новости Украины Новости политики Чрезвычайное положение Министерство здравоохранения Украины Министерство внутренних дел Кабинет Министров Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 23 марта
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      23 марта , 22:00 Итоги первой недели изоляции
      Зоя Казанжи
      23 марта , 21:56 Новости о коронавирусе 23 марта: умерло 16 000 человек, на борьбу с вирусом уйдет 2 года
      Соломія Ніколайчук
      18 марта , 12:26 В Европе бум онлайн-покера из-за коронавируса
      23 марта , 12:30 Что включает в себя гарантия на новый автомобиль?
      23 марта , 21:20 "От России с любовью": как авторитарные государства используют коронавирус
      Анатолій Максимов
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук