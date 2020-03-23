Сейчас существует определенный правовой хаос, – эксперт о преимуществах чрезвычайного положения

Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 24 марта, если президент Владимир Зеленский решит ввести чрезвычайное положение в Украине из-за коронавируса. Большинство нардепов выступают против, однако в этом могут быть свои предпочтения.

Жесткие ограничительные меры в борьбе с коронавирусом нужно подкрепить введением чрезвычайного положения. Об этом в эфире 24 канала говорил эксперт по конституционному праву Александр Москалюк.

К теме Чрезвычайное положение обязательно будет, – советник Авакова

По его словам, одним из плюсов введения чрезвычайного положения является то, что существует профильный закон. Он детализирует, как должны происходить ограничения, которые могут быть применены к гражданам.

В тех условиях, в которых мы находимся сейчас, это очень абстрактно и в определенной степени существует правовой хаос,

– отметил Москалюк.

Эксперт сообщил, что такое чрезвычайное положение инициируется Кабмином, а не Советом нацбезопасности и обороны, потому что ситуация связана с явлениями природного, а не политического характера. Впрочем чрезвычайное положение могут ввести только после того, как решение одобрит президент, а впоследствии Верховная Рада.

Что такое чрезвычайное положение?Это особый правовой режим, который может временно вводиться в Украине или в отдельных ее местностях. Вводится он при возникновении чрезвычайных ситуаций не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, создают угрозу жизни и здоровью граждан.



Что предусматривает режим чрезвычайного положения / Инфографика 24 канала

"В чем такое определенное преимущество – он лимитирован по срокам. Его можно ввести на 30 суток и продолжить не более, чем на 60 суток", – рассказал Москалюк.

Интересно Введение чрезвычайного положения Рада может рассмотреть 24 марта, – СМИ

Он также добавил, что сейчас важно сохранить правильный подход, поскольку новые условия изменят ситуацию в деятельности правоохранительных органов. С другой стороны – важно сохранить золотую середину.

Внимание! Сейчас в Украине в целом действует усиленный карантин. В 7 регионах власти на местах ввели режим чрезвычайной ситуации: в Черновицкой, Житомирской, Харьковской, Киевской и городе Киеве, Ивано-Франковской, Тернопольской и Днепропетровской областях.