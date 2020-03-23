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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Зараз існує певний правовий хаос, – експерт про переваги надзвичайного стану

      -
      Олександр Москалюк. / 24 канал

      Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 24 березня, якщо президент Володимир Зеленський вирішить ввести надзвичайний стан в Україні через коронавірус. Більшість нардепів виступають проти, однак у цьому можуть бути свої переваги.

      Жорсткіші обмежувальні заходи у боротьбі із коронавірусом потрібно підкріпити запровадженням надзвичайного стану. Про це в ефірі 24 каналу говорив експерт із конституційного права Олександр Москалюк.

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      За його словами, одним із плюсів введення надзвичайного стану є те, що існує профільний закон. Він деталізує, як мають відбуватися обмеження, які можуть бути застосовані до громадян.

      В тих умовах, в яких ми перебуваємо зараз, це дуже абстрактно і до певної міри існує правовий хаос,
      – зазначив Москалюк.

      Експерт повідомив, що такий надзвичайний стан ініціюється Кабміном, а не Радою нацбезпеки і оборони, тому що ситуація пов'язана з явищами природного, а не політичного характеру. Втім надзвичайний стан можуть ввести лише після того, як рішення схвалить президент, а згодом Верховна Рада.

      Що таке надзвичайний стан?Це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях. Вводиться він при виникненні надзвичайних ситуацій не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян.

      Що передбачає НС
      Що передбачає режим надзвичайного стану / Інфографіка 24 каналу

      "В чому така певна перевага – він лімітований по строках. Його можна ввести на 30 діб і продовжити не більше, ніж на 60 діб", – розповів Москалюк.

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      Він також додав, що зараз важливо зберегти правильний підхід, оскільки нові умови змінять ситуацію в діяльності правоохоронних органів. З іншого боку – важливо зберегти золоту середину.

      Увага! Наразі в Україні загалом діє посилений карантин. У 7 регіонах влада на місцях ввела режим надзвичайної ситуації: у Чернівецькій, Житомирській, Харківській, Київській і місті Києві, Івано-Франківській, Тернопільській і Дніпропетровській областях.

      Все про коронавірус: 12 корисних статей
      сьогодні
      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: РНБО Кабінет Міністрів України Верховна Рада Надзвичайний стан Надзвичайний стан в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України Новини політики
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