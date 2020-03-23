Зараз існує певний правовий хаос, – експерт про переваги надзвичайного стану

Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 24 березня, якщо президент Володимир Зеленський вирішить ввести надзвичайний стан в Україні через коронавірус. Більшість нардепів виступають проти, однак у цьому можуть бути свої переваги.

Жорсткіші обмежувальні заходи у боротьбі із коронавірусом потрібно підкріпити запровадженням надзвичайного стану. Про це в ефірі 24 каналу говорив експерт із конституційного права Олександр Москалюк.

До теми Надзвичайний стан обов'язково буде, – радник Авакова

За його словами, одним із плюсів введення надзвичайного стану є те, що існує профільний закон. Він деталізує, як мають відбуватися обмеження, які можуть бути застосовані до громадян.

В тих умовах, в яких ми перебуваємо зараз, це дуже абстрактно і до певної міри існує правовий хаос,

– зазначив Москалюк.

Експерт повідомив, що такий надзвичайний стан ініціюється Кабміном, а не Радою нацбезпеки і оборони, тому що ситуація пов'язана з явищами природного, а не політичного характеру. Втім надзвичайний стан можуть ввести лише після того, як рішення схвалить президент, а згодом Верховна Рада.

Що таке надзвичайний стан?Це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях. Вводиться він при виникненні надзвичайних ситуацій не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян.



Що передбачає режим надзвичайного стану / Інфографіка 24 каналу

"В чому така певна перевага – він лімітований по строках. Його можна ввести на 30 діб і продовжити не більше, ніж на 60 діб", – розповів Москалюк.

Цікаво Введення надзвичайного стану Рада може розглянути 24 березня, – ЗМІ

Він також додав, що зараз важливо зберегти правильний підхід, оскільки нові умови змінять ситуацію в діяльності правоохоронних органів. З іншого боку – важливо зберегти золоту середину.

Увага! Наразі в Україні загалом діє посилений карантин. У 7 регіонах влада на місцях ввела режим надзвичайної ситуації: у Чернівецькій, Житомирській, Харківській, Київській і місті Києві, Івано-Франківській, Тернопільській і Дніпропетровській областях.