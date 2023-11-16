В Бориславе две 30-летние женщины и 27-летний мужчина надругались над флагом Украины, установленным возле местной школы. Об этом сообщает 24 Канал.
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Детали инцидента
Во Львовской области в Бориславе, 4 ноября, около 23:00 трое местных жителей сожгли государственный флаг. Однако об инциденте стало известно только сейчас.
Видео преступления появилось во львовских Telegram-каналах. Полиция отреагировала на преступление и уже открыла дело за поругание государственных символов.
В Бориславе местные сбросили и подожгли государственный флаг / скриншот с видео
На видео с камер наблюдения видно, как неизвестные подошли к флагштоку, сбросили государственный флаг, после того как он упал на землю, подожгли его.
Как сообщает ZAXID.NET, полиция Львовской области заявила, что о происшествии в полицию сообщил директор школы. Благодаря видео с камер наблюдения полицейские установили причастных. Ими оказались местные жители Борислава.
Как известно, по этому факту полиция открыла уголовное производство за поругание государственных символов. В полиции сообщают, что у одной из женщин изъяли государственный флаг, который она принесла из дома, он был неповрежден. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
С законодательством виновникам грозит штраф, арест до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.
Предыдущие случаи поругания над флагом Украины
- В Одессе парень из Днепропетровской области в состоянии алкогольного опьянения разорвал украинский флаг. Злоумышленника задержали правоохранители.
- Также, в сети опубликовали фото, как парень из Мариуполя стоит с горящим флагом Украины. Впоследствии появилось видео с его извинениями.
- Летом 2023 года в Одессе мужчина сорвал флаг Украины и бросил его на землю. В результате конфликта между нарушителем и очевидцами на место происшествия вызвали правоохранителей. Мужчину задержали и передали следственным органам.