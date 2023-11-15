Активисты заявили, что этой акцией хотят еще раз напомнить, что Крым – это Украина. Там ждут ВСУ.

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Сегодня флаг Украины развевается над вершиной Крыма, а уже скоро мы увидим его над всеми админзданиями полуострова, ведь Крым – это Украина,

– говорится в сообщении.

Активисты "Желтой ленты" подчеркнули, что будут продолжать свою акцию столько, сколько нужно.

Движение "Атеш" нашло очень важное для окупантов

Движение "Атеш" обнаружил очень важный склад для российских окупантов. Речь идет о локации в поселке Октябрьское. Именно там российские захватчики хранят горюче-смазочные материалы.

"Агенты "Атеш" продолжают находить военные объекты окупантов в Крыму и успешно передавать собранную информацию Силам Обороны Украины", - подчеркнули в "Атеше".

Российские оккупанты должны понимать, что у них нет никакого будущего на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Крыму. Вместе с украинским флагом туда вернется безопасность для всех людей.