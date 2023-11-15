Активісти заявили, що цією акцією хочуть вкотре нагадати, що Крим – це Україна. Там чекають ЗСУ.

Зверніть увагу Феєрверки на Новий рік чекають від ЗСУ: у росіян значні труднощі з флотом у Криму

Сьогодні прапор України майорить над вершиною Криму, а вже скоро ми побачимо його над усіма адмінбудівлями півострова, адже Крим – це Україна,

– мовиться у повідомленні.

Активісти "Жовтої стрічки" наголосили, що продовжуватимуть свою акцію стільки, скільки потрібно.

Рух "Атеш" знайшов дуже важливий для окупантів

Рух "Атеш" виявив дуже важливий склад для російських окупантів. Мовиться про локацію у селищі Октябрьське. Саме там російські загарбники зберігають паливно-мастильні матеріали.

"Агенти "Атеш" продовжують знаходити військові об'єкти окупантів у Криму та успішно передавати зібрану інформацію Силам Оборони України", – наголосили в "Атеш".

Російські окупанти мають розуміти, що у них немає жодного майбутнього на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у Криму. Разом з українським прапором туди повернеться безпека для всіх людей.