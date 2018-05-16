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Надзор за СБУ осуществляет прокуратура, — Трепак

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Виктор Трепак
Виктор Трепак / Фото из свободных источников

Надзор за оперативно-розыскной контрразведывательной деятельностью СБУ осуществляет прокуратура. Никакого негласно следственного действия без прокурора оперативный сотрудник сделать не может.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказал экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак.

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"На сегодня в нашей стране вообще отсутствует парламентский контроль за всеми силовыми структурами. И это большая проблема", – отметил Виктор Трепак.

Экс-заместитель главы СБУ рассказал, если взглянуть на опыт наших коллег в США, то можно увидеть, что в них есть соответствующие группы депутатов, которые имеют доступ к всем материалам оперативной службы, а также могут прослушивать работников.

"Общественность должна требовать создания законопроекта о надзоре за СБУ", – добавил Трепак.

Теги: Новости Украины Новости политики Прокуратура Киева СБУ
Источник: 24 канал
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