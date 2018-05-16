Трепак рассказал, почему СБУ занимается экономикой

Деятельность Службы безопасности Украины негативно влияет на инвестиционную привлекательность страны, поэтому требует немедленного реформирования. Сначала СБУшников должны лишить полномочий в сфере борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказал экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак.

Читайте также: ГПУ получила данные боевиков, причастных к обстрелам мирного населения

По его словам, когда он возглавлял департамент СБУ, то закон разрешал заниматься вопросами противодействия коррупции. Но сейчас никаких правовых оснований для этого не имеет.

На сегодня прокурор поручает оперативному сотруднику СБУ выполнять какие-то действия будь это контроль за совершением преступления, или другое негласное розыскное действие, то работник Службы безопасности должен его выполнить,

– рассказал Трепак.

Виктор Трепак подчеркнул, что даже если вопрос не является компетенцией СБУ, игнорировать приказ прокурора Служба безопасности Украины права не имеет.

"После Революции достоинства парламент рядом законов изменил полномочия СБУ. Ведь были созданы антикоррупционные орган, и эти полномочия от Службы безопасности должны были бы уже отойти", – добавил экс-заместитель председателя СБУ.