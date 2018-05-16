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Дмитро Снєгирьов

ГПУ отримала дані бойовиків, причетних до обстрілів мирного населення

378
Бойовики
Бойовики / qha.com.ua

Днями генеральною прокуратурою України було оголошено підозру двом бойовикам "ЛНР" за обстріли цивільного населення у місті Попасна Луганської області протягом січня-серпня 2015 року.

За інформацією ЗМІ, підозру оголошено двом особам, одна з яких є уродженцем Іркутської області Росії. Ці особи виконували функції керівників підрозділів артилерії у складі "6 окремого мотострілецького козачого полку ім. М. Платова", що входить до складу незаконного збройного формування у структурі терористичної організації "ЛНР".

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Примітно, що ще у січні 2015 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" встановив прізвища бойовиків причетних до провокативних обстрілів позицій ЗСУ і житлових кварталів м. Попасна. Аналітичним відділом ГІ "Права Справа" з місця подій була отримана відповідна оперативна інформація і проведена робота по встановленню персональних даних бойовиків, які брали безпосередню участь у провокативних обстрілах.

1. Глущенко Олександр Володимирович – командир підрозділу. Псевдо "Душман" – 06.11.1963 року народження. Місце проживання: м. Первомайськ, вулиця 60-річчя СРСР, 10/26.

Колишній співробітник міліції. Приймав участь у бойових діях в містах Слов’янськ, Краматорськ, Первомайськ.

2. Светенко Олександр. Бойовик підрозділу "Душмана". Псевдо "Святий"

Дата народження: 20.07.1994 року. Місце проживання: м. Первомайськ, вул. Куйбишева 24, кв. 61.Телефон: +79092136100

Освіта: Міська гуманітарна гімназія, Первомайськ, 2000-2010 (б), Гірничий ліцей ім. Бахмутського, Первомайськ, 2010-2013 (в)

3. Байдін Віктор Григорович. Бойовик підрозділу "Душмана". Колишній дільничій Первомайського МВ УМВС.

4. Стеблів Роман Юрійович. Бойовик підрозділу "Душмана".

5. Герасімов Генадій.

Дата народження: 18 червня 1990 р. Місто: Ірміно

Нагадаю, в результаті зазначених злочинних дій вказаних громадян та їхніх співучасників загинуло 11 цивільних осіб, дістало тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості 9 цивільних осіб, пошкоджено та зруйновано 41 житловий будинок та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Списки злочинців ще у січні 2015 року були передані співробітникам спеціальних органів України і оприлюднені у засобах масової інформації.

Утім, судячи з подальшого перебігу подій, інформація аналітичного відділу ГІ "Права Справа" була проігнорована співробітниками СБУ. Наразі встановленні аналітичним відділом ГІ "Права Справа" персональні дані бойовиків, які брали безпосередню участь у провокативних обстрілах, передані співробітникам ГПУ.

Варто зазначити, що свого часу Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос підтвердив раніше оприлюднену інформацію аналітичного відділу ГІ "Права Справа" щодо присутності підрозділів ЗС РФ на окупованих територіях Донбасу.

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Автор: Дмитро Снєгирьов
Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Публікації ГПУ Операція Об'єднаних сил СБУ Анатолій Матіос
Джерело: 24 Канал
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