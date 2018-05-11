20:30
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Блоги Дмитро Снєгирьов
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Дмитро Снєгирьов

Росія розуміє тільки мову сили

920
путін
путін / Федеральное агентство новостей

30 квітня стало відомо, що США направили до України партію ПТРК "Джавелін" (Javelin). Згодом цю інформацію підтвердив і Президент України Петро Порошенко.

США здійснили поставки Джавелінів більше з політичною, ніж військовою метою. Втім, навіть командувач Операції Об'єднаних сил (ООС) Сергій Наєв заявив, що "Джавелінів" у його розпорядженні – тобто на лінії зіткнення – немає. І не став коментувати терміни надходження ПТРК у зону бойових дій. "Джавеліни", перебувають далеко від фронту – за півтори тисячі кілометрів на Яворівському полігоні на Львівщині.

Читайте також: Зустріч Порошенка, Меркель і Макрона: сторони обговорили миротворців і санкції за вибори у Криму

США використають постачання "Джавелінів" для тиску на Росію, щоб Кремль змінив свою позицію щодо формату введення миротворців на Донбас

Варто звернути увагу на заяву колишнього заступника помічника міністра оборони США Майкла Карпентера. По-перше, американський чиновник зазначив, що за постачання "Джавелінів" Україна платить. Тобто це не безкоштовно. По-друге, Карпентер знову наголосив на високому рівні корупції в Україні і необхідності проведення реформ у ЗСУ відповідно до стандартів НАТО. За його словами, після того, як буде подолана корупція, потрібно розвивати свій ВПК, який би випускав зразки, схожі на "Джавеліни".

Судячи з того, що Москва мовчить, Росія показує: є "Джавеліни" чи нема, їхня позиція щодо місії ООН незмінна. Показова затяжна мовчанка – не затишшя перед бурею. Міністр закордонних справ РФ Лавров вже заявив, що вони не розглядають питання пом'якшення/посилення санкцій з прив’язкою до виконання мінських угод. Кремль чекає, що США будуть тиснути на Україну з метою безумовного виконання мінських домовленостей.

Примітно, що спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер все ж таки очікує прогресу з боку Росії в питанні миротворчої місії після інавгурації президента РФ Путіна.

Волкер висловив упевненість, що є реальний шанс покінчити з військовою агресією РФ, "якщо президент Путін захоче".

Вважаю, що рішення за Росією. Немає ніякого внутрішнього конфлікту, немає підстав для громадянської війни,крім присутності російських військ. Якщо ми домовимося щодо резолюції, ми дійсно отримаємо можливість покласти край конфлікту. Така можливість є, але вона вимагає бажання Росії діяти таким чином, – зауважив американський дипломат.

Утім, якщо Росія не піде на компроміси, то США повинні зробити наступний крок в плані подальшого розширення військового співробітництва з Україною. Це мало би бути здійснення поставок ЗСУ засобів для протиповітряної оборони і радарів.

Росія розуміє тільки мову сили.

Читайте також: В Україні планують збудувати 15 сховищ для зберігання боєприпасів та ракет

Автор: Дмитро Снєгирьов
Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Новини Росії Новини США Санкції Публікації Володимир Путін Джавелін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 11 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 131
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 308
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
1935
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1171
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 470
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук