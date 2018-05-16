Трепак розповів, чому СБУ займається економікою

Діяльність Служби безпеки України негативно впливає на інвестиційну привабливість країни, тому потребує негайного реформування. Спершу СБУшників мають позбавити повноважень у сфері боротьби з економічними злочинами та корупцією.

Про це в прямому ефірі 24 Каналу розповів екс-заступник голови СБУ Віктор Трепак.

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За його словами, коли він очолював департамент СБУ, то закон дозволяв займатися питаннями протидії корупції. Але зараз жодних правових підстав для цього не має.

На сьогодні прокурор доручає оперативному співробітнику СБУ виконувати якісь дії чи це контроль за вчення злочину, чи іншу негласну розшукову дію, то працівник Служби безпеки має її виконати,

– розповів Трепак.

Віктор Трепак наголосив, що навіть якщо питання не є компетенцією СБУ, ігнорувати наказ прокурора Служба безпеки України права не має.

"Після Революції гідності парламент низкою законів змінив повноваження СБУ. Адже було створено антикорупційні органи і ці повноваження від Служби безпеки мали б вже відійти", – додав екс-заступник голови СБУ.