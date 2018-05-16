Нагляд за СБУ здійснює прокуратура, — Трепак

Нагляд за оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність СБУ здійснює прокуратура. Жодної негласної слідчої дії без прокурора оперативний співробітник зробити не може.

Про це в прямому ефірі 24 Каналу розповів екс-заступник голови СБУ Віктор Трепак.

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"На сьогодні в нашій країні взагалі відсутній парламентський контроль за всіма силовими структурами. І це велика проблема", – зазначив Віктор Трепак.

Екс-заступник голови СБУ розповів, якщо поглянути на досвід наших колег у США, то можна побачити, що в них є відповідні групи депутатів, які мають доступ до усіх матеріалів оперативної служби, а також можуть прослуховувати працівників.

"Громадськість має вимагати створення законопроекту про нагляд за СБУ", – додав Трепак.