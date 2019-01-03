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      Надзор за военными самолетами РФ: польские истребители полетели в страны Балтии

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      Польские истребители начали охранять воздушное пространство Балтии
      Польские истребители начали охранять воздушное пространство Балтии / Фото из открытых источников

      От 3 января четыре польские истребители F-16 будут патрулировать небо над странами Балтии в рамках воздушной миссии НАТО. Их предшественники более 20 раз сопровождали военные самолеты РФ.

      Об этом сообщает сайт Объединенного воздушного командования НАТО.

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      Так, четыре польских военных самолета на воздушной базе в литовском Шяуляе. Их бельгийские коллеги работали здесь с сентября прошлого года. За это время предшественники польских истребителей более 20 раз поднимались в небо для сопровождения преимущественно российских военных самолетов, которые летают над Балтикой с выключенными транспондерами.

      Миссия воздушной полиции НАТО является доказательством солидарности союзников,
      – пояснил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис на церемонии передачи командования.

      Кроме того, в течение следующих четырех месяцев польскому отряду в патрулировании также будут помогать самолеты немецких ВВС на авиабазе Эмари в Эстонии.

      Также в марте и апреле подразделение F-16 португальских ВВС будет размещено на воздушной базе Мальборк (Польша).

      К слову, миссия воздушной полиции НАТО была создана в 2004 году, когда Литва, Латвия и Эстония присоединились к Альянсу. В трех балтийских государств нет собственных активов по защите воздушного движения, поэтому другие союзники обеспечивают единый стандарт безопасности воздушного пространства во всем НАТО.

      Напомним, на прошлой неделе истребители НАТО, которые патрулировали воздушное пространство стран Балтии, дважды поднимались для идентификации и сопровождения военных самолетов Российской Федерации в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

      Теги: Новости политики Новости России авиация Новости Польши НАТО
      Источник: 24 Канал
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