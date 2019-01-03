Нагляд за військовими літаками РФ: польські винищувачі полетіли до країн Балтії

Від 3 січня чотири польські винищувачі F-16 будуть патрулювати небо над країнами Балтії в рамках повітряної місії НАТО. Їхні попередники понад 20 разів супроводжували військові літаки РФ.

Про це повідомляє сайт Об'єднаного повітряного командування НАТО.

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Так, Чотири польські військові літаки на повітряній базі у литовському Шяуляї. Їхні бельгійські колеги працювали тут з вересня минулого року. За цей час попередники польських винищувачів понад 20 разів піднімалися в небо для супроводження переважно російських військових літаків, які літають над Балтикою із вимкненими транспондерами.

Місія повітряної поліції НАТО з є доказом солідарності союзників,

– пояснив міністр оборони Литви Раймундас Каробліс на церемонії передачі командування.

Окрім того, протягом наступних чотирьох місяців польському загону у патрулюванні також допомагатимуть літаки німецьких ВПС на авіабазі Емарі в Естонії.

Також у березні та квітні підрозділ F-16 португальських військово-повітряних сил буде розміщений на повітряній базі Мальборк (Польща).

До слова, місія повітряної поліції НАТО була створена в 2004 році, коли Литва, Латвія і Естонія приєдналися до Альянсу. У трьох балтійських держав немає власних активів із захисту повітряного руху, тому інші союзники забезпечують єдиний стандарт безпеки повітряного простору в усьому НАТО.

Нагадаємо, вродовж останнього тижня грудня винищувачі НАТО, які патрулюють повітряний простір країн Балтії, двічі піднімались для ідентифікації та супроводу військових літаків Російської Федерації у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.