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      Нагляд за військовими літаками РФ: польські винищувачі полетіли до країн Балтії

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      Польські винищувачі почали охороняти повітряний простір Балтії
      Польські винищувачі почали охороняти повітряний простір Балтії / Фото з відкритих джерел

      Від 3 січня чотири польські винищувачі F-16 будуть патрулювати небо над країнами Балтії в рамках повітряної місії НАТО. Їхні попередники понад 20 разів супроводжували військові літаки РФ.

      Про це повідомляє сайт Об'єднаного повітряного командування НАТО.

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      Так, Чотири польські військові літаки на повітряній базі у литовському Шяуляї. Їхні бельгійські колеги працювали тут з вересня минулого року. За цей час попередники польських винищувачів понад 20 разів піднімалися в небо для супроводження переважно російських військових літаків, які літають над Балтикою із вимкненими транспондерами.

      Місія повітряної поліції НАТО з є доказом солідарності союзників,
      – пояснив міністр оборони Литви Раймундас Каробліс на церемонії передачі командування.

      Окрім того, протягом наступних чотирьох місяців польському загону у патрулюванні також допомагатимуть літаки німецьких ВПС на авіабазі Емарі в Естонії.

      Також у березні та квітні підрозділ F-16 португальських військово-повітряних сил буде розміщений на повітряній базі Мальборк (Польща).

      До слова, місія повітряної поліції НАТО була створена в 2004 році, коли Литва, Латвія і Естонія приєдналися до Альянсу. У трьох балтійських держав немає власних активів із захисту повітряного руху, тому інші союзники забезпечують єдиний стандарт безпеки повітряного простору в усьому НАТО.

      Нагадаємо, вродовж останнього тижня грудня винищувачі НАТО, які патрулюють повітряний простір країн Балтії, двічі піднімались для ідентифікації та супроводу військових літаків Російської Федерації у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

      Теги: Новини політики Новини Росії НАТО Новини Польщі авіація
      Джерело: 24 Канал
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