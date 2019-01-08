Надзвичайний стан у США: Трамп проти демократів – хто кого?

Зранку, 9 січня, ми можемо прокинутися вже у новій реальності – зі Сполученим Штатами, де оголошений надзвичайний стан, і з американським президентом, який матиме надзвичайні повноваження.

Вже 18 днів поспіль у США триває так званий "шатдаун" (англ. shutdown – українською "закриття" або "відключення"). Там досі не ухвалений держбюджет на 2019 рік, то ж усі державні установи, що мали бути профінансовані зі скарбниці, нині закриті, й мало не мільйон американських держслужбовців відправлені у вимушені відпустки.

Проте варто зазначити, що для США це досить звичне явище – таких шатдаунів там вже було десь 17, останній – минулого року, коли бюджет ухвалили лише на початку лютого. Але, схоже, що цього разу шатдаун має всі шанси затягнутися надовго. Адже каменем спотикання при ухвалені держбюджету цьогоріч стало фінансування так званої "Стіни Трампа" на мексиканському кордоні. Та стіна є передвиборною обіцянкою чинного американського президента, й на відміну від "стіни Яценюка", Дональд Трамп має намір таки матеріалізувати її у реальність, а не просто попиляти на ній державні гроші. На побудову стіни із Мексикою Трамп вимагає передбачити із бюджету мало не 6 мільярдів доларів, але конгресмени-демократи (які є політичними супротивниками республіканця Трампа) хочуть спрощення проекту й погоджуються дати на будівництво учетверо менше – лише 1,5 мільярди доларів. Тому дійти до компромісу сторонам не вдається, відтак бюджет залишається неухваленим, і шатдаун в країні триває.

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Як довго здатні протриматися США із нефункціонуючими державними структурами, достеменно невідомо. Втім, схоже, що натепер ситуація вже критична. Адже йти на поступки ніхто не збирається – Трамп налаштований виконати передвиборчу обіцянку, а демократи й далі вважають побудову стіни марнотрацтвом! Утім, американський президент, схоже, знайшов нетиповий вихід із нинішньої патової ситуації. А саме – він, схоже, готовий оголосити в країні надзвичайний стан. Необхідність запровадження такого стану він може пояснити різними причинами – починаючи від шатдауну, який занурює країну в хаус, і закінчуючи гуманітарною кризою на кордоні із Мексикою. Але справжньою метою запровадження надзвичайного стану для американського президента стане можливість доступу до резервних фондів, які саме й передбачені на випадок критичних ситуацій. А отримавши право розпоряджатися грошима з резервних фондів, Трамп і профінансує всі ті потреби, що є зараз предметом торгу між республіканцями та демократами у Конгресі. Трюк із оголошенням надзвичайного стану дозволить Трампу вийти із патової ситуації переможцем, адже тоді йому не треба буде йти на поступки демократам й погоджуватися на зменшення фінансування свого проекту "Стіна" – й робити це лише заради того, щоб конгресмени дали свої голоси за бюджет-2019, а країна вийшла із шатдауна.

На сьогоднішній вечір вівторка американський президент анонсував своє звернення до нації. Не виключено, що саме під час цього звернення він і оголосить запровадження надзвичайного стану. Але ми з вами дізнаємося про це лише завтра з ранку, адже через різницю у часі американський президент оголошуватиме промову о 4-й годині за київським часом. І може так статися, що завтра зранку ми прокинемося вже у новій реальності – зі Сполученим Штатами, де оголошений надзвичайний стан, і з американським президентом, якого багато хто називає імпульсивним клоуном – але який вже завтра матиме надзвичайні повноваження.

Проте я не виключаю, що до цього не дійде. Ні, не тому, що Трамп блефує, навпаки – він цілком здатний вдатися до таких крайніх заходів. Але я думаю, що його рішучість йти до кінця налякає конгресменів-демократів, і вже вони підуть на поступки, проголосують за держбюджет і підтримають при цьому фінансування "Стіни" – лише б не доводити ситуацію до оголошення у США надзвичайного стану.

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