Ердоган різко відповів на вимогу США щодо війни у Сирії

Туреччина вважає нелогічною вимогу США відмовитися від наступу на півночі Сирії. Напередодні радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон заявив, що сили США залишаться в Північно-Східній Сирії.

Про це повідомив Anadolu.

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США вимагає, аби Туреччина гарантувала, що не буде проводити наступ на курдів у регіоні. Намість представник Реджепа Таїпа Ердогана наголосив, що твердження про те, що Туреччина має на меті атакувати курдів ірраціональні. За їх словами, Туреччина веде боротьбу з терористами.

Туреччина розгнівана підтримкою сирійських курдів YPG з боку США. Анкара розглядає YPG як частину Робочої партії Курдистану, яка десятиліттями влаштовує заколоти на турецькій землі.

"Це неповага до наших братів-курдів – казати, що їх представляє терористична група. Туреччина має намір рішуче продовжувати зусилля, спрямовані на припинення війни, гарантування безпеки сирійців незалежно від їхньої релігії та етнічної приналежності",

– каже помічник турецького президента.

До слова, США залишать частину військ на півдні Сирії на невизначений час після виведення основного контингенту. Вашингтон хоче провести додаткові переговори із владою Ізраїлю та Йорданії щодо присутності США на базі в районі Ат-Танфа.