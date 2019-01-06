Эрдоган резко ответил на требование США по войне в Сирии

Турция считает нелогичным требование США отказаться от наступления на севере Сирии. Накануне советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что силы США останутся в Северо-Восточной Сирии.

Об этом сообщил Anadolu.

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США требует, чтобы Турция гарантировала, что не будет проводить наступление на курдов в регионе. Вместо этого представитель Реджепа Тайипа Эрдогана отметил, что утверждение о том, что Турция имеет цель атаковать курдов иррациональны. По их словам, Турция ведет борьбу с террористами.

Турция разгневана поддержкой сирийских курдов YPG со стороны США. Анкара рассматривает YPG как часть Рабочей партии Курдистана, которая десятилетиями устраивает мятежи на турецкой земле.

Это неуважение к нашим братьям-курдам – говорить, что их представляет террористическая группа. Турция намерена решительно продолжать усилия, направленные на прекращение войны, обеспечения безопасности сирийцев независимо от их религии и этнической принадлежности,

– говорит помощник турецкого президента.

К слову, США оставят часть войск на юге Сирии на неопределенное время после вывода основного контингента. Вашингтон хочет провести дополнительные переговоры с властями Израиля и Иордании относительно присутствия США на базе в районе Ад-Танфа.