Ракетний конфлікт між Росією та США: у Німеччині озвучили вимоги до Путіна

У Німеччині наголошують, що ракетні домовленості порушила Росія. Відтак Москву закликають зняти з озброєння крилату ракету задля збереження Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, пише Welt.

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Німецький міністр зазначає, що використання Росією крилатої ракети порушує договір із США.

Ключ до збереження ДРСМД лежить в Москві. Якщо Росія хоче зберегти договір, вона повинна роззброїтися так, щоб це можна було перевірити,

– сказав він.

Окрім того, Маас наголошує на необхідності розробки нових міжнародних правил ракетного контролю разом з іншими країнами, що володіють подібною зброєю.

"Терези після холодної війни змінилися. Нам потрібно створити нові глобальні правила прозорості та контролю. І саме тому ми беремо участь в дискусії з такими країнами, як Китай та Індія", – додав міністр.

Нагадаємо, що 4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.



Ще раніше, у жовтні, президент США Дональд Трамп оголосив про вихід його держави з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору.



У Росії на можливе розірвання договору реагують звинуваченнями та все новими й новими закидами у бік США. Зокрема, нещодавно Володимир Путін наголосив, що в разі скасування домовленостей Росії вдасться "гарантувати собі безпеку", а "людству має вистачити здорового глузду", аби не розвивати конфлікт.

Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності?ДРСМД було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.