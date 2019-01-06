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      Ракетний конфлікт між Росією та США: у Німеччині озвучили вимоги до Путіна

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      Німеччина закликала Росію зняти з озброєння заборонену крилату ракету
      Німеччина закликала Росію зняти з озброєння заборонену крилату ракету / Фото з відкритих джерел

      У Німеччині наголошують, що ракетні домовленості порушила Росія. Відтак Москву закликають зняти з озброєння крилату ракету задля збереження Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

      Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, пише Welt.

      Читайте також: Світу загрожує ядерне знищення через Росію та США, – британські ЗМІ

      Німецький міністр зазначає, що використання Росією крилатої ракети порушує договір із США.

      Ключ до збереження ДРСМД лежить в Москві. Якщо Росія хоче зберегти договір, вона повинна роззброїтися так, щоб це можна було перевірити,
      – сказав він.

      Окрім того, Маас наголошує на необхідності розробки нових міжнародних правил ракетного контролю разом з іншими країнами, що володіють подібною зброєю.

      "Терези після холодної війни змінилися. Нам потрібно створити нові глобальні правила прозорості та контролю. І саме тому ми беремо участь в дискусії з такими країнами, як Китай та Індія", – додав міністр.

      Нагадаємо, що 4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.

      Ще раніше, у жовтні, президент США Дональд Трамп оголосив про вихід його держави з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору.

      У Росії на можливе розірвання договору реагують звинуваченнями та все новими й новими закидами у бік США. Зокрема, нещодавно Володимир Путін наголосив, що в разі скасування домовленостей Росії вдасться "гарантувати собі безпеку", а "людству має вистачити здорового глузду", аби не розвивати конфлікт.

      Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності?ДРСМД було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Ядерна безпека Зброя
      Джерело: 24 Канал
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