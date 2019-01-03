Світу загрожує ядерне знищення через Росію та США, – британські ЗМІ

Розроблена для запобігання ядерної війни система опинилась під загрозою. Вирішальним тут є рішення Вашингтона вийти з Договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності у відповідь на порушення Росією своїх зобов'язань.

Про це пише The Guardian.

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Видання зазначає, що таке рішення американська сторона зробила після років скарг про те, що Росія випробовує заборонені договором крилаті ракети. Цей документ посприяв скороченню ядерної зброї в Європі.

Автори матеріалу вважають, що наступним критичним кроком стане Договір про скорочення і обмеження наступального стратегічного озброєння, який підписали Барак Обама і Дмитро Медведєв у 2010 році. Дія цих домовленостей завершується у 2021 році.

Так, Росія і США зобов'язалися скоротити кількість пускових установок на половину. Однак президент Дональд Трамп назвав такі домовленості "поганою угодою" під час телефонної розмови з Володимиром Путіним.

Зі свого боку, у МЗС Росії заявили, що Вашингтон "готує ґрунт для зриву цієї угоди". При цьому Путін на початку минулого року також пригрозив США цілою серією нових ядерних озброєнь.

The Guardian зазначає, що всі ці угоди були запобіжником для ядерної зброї і системи їх контролю, який США і Росія успадкували з часів Холодної війни. Відтак, на думку авторів матеріалу, вірогідність нової гонки озброєнь зростає.

Нагадаємо, що 4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.



Ще раніше, у жовтні, президент США Дональд Трамп оголосив про вихід його держави з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору.



У Росії на можливе розірвання договору реагують звинуваченнями та все новими й новими закидами у бік США. Зокрема, нещодавно Володимир Путін наголосив, що в разі скасування домовленостей Росії вдасться "гарантувати собі безпеку", а "людству має вистачити здорового глузду", аби не розвивати конфлікт.

Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності?ДРСМД було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.