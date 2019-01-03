19:00
3 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лекарства для Путина. Двуликий Брыль-Янус российской журналистики
      Вєсті Кремля
      16:42, сегодня
      Вести.UA. Жир: Возвращение джедаев или Пророчество о Насирове. Савченко и "золотое руно"
      Вєсті.UA
      18:39, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Миру грозит ядерное уничтожение из-за России и США, – британские СМИ

      196 Читати новину українською
      Британские СМИ рассказали об угрозе ядерной войны
      Британские СМИ рассказали об угрозе ядерной войны / Фото из открытых источников

      Разработанная для предотвращения ядерной войны система оказалась под угрозой. Решающим здесь является решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности в ответ на нарушение Россией своих обязательств.

      Об этом пишет The Guardian.

      Читайте также: "Дальше – наш ответ ракетам США": в России обиделись на ЕС за провал ракетной резолюции

      Издание отмечает, что такое решение американская сторона сделала после лет жалоб о том, что Россия испытывает запрещенные договором крылатые ракеты. Этот документ поспособствовал сокращению ядерного оружия в Европе.

      Авторы материала считают, что следующим важнейшим шагом станет контроль Договора о сокращении и ограничении стратегического наступательного вооружения, который подписали Барак Обама и Дмитрий Медведев в 2010 году. Действие этих договоренностей завершается в 2021 году.

      Так, Россия и США обязались сократить количество пусковых установок на половину. Однако президент Дональд Трамп назвал такие договоренности "плохой сделкой" во время телефонного разговора с Владимиром Путиным.

      Со своей стороны, в МИД России заявили, что Вашингтон "готовит почву для срыва этой сделки". При этом Путин в начале прошлого года также пригрозил США целой серией новых ядерных вооружений.

      The Guardian отмечает, что все эти соглашения были предохранителем для ядерного оружия и системы их контроля, который США и Россия унаследовали из времен Холодной войны. Следовательно, по мнению авторов материала, вероятность новой гонки вооружений растет.

      Напомним, что 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.

      Еще раньше, в октябре, президент США Дональд Трамп объявил о выходе его государства из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора.

      В России на возможное расторжение договора реагируют обвинениями и все новыми и новыми упреками в сторону США. В частности, недавно Владимир Путин подчеркнул, что в случае отмены договоренностей России удастся "гарантировать себе безопасность", а "человечеству должно хватить здравого смысла", чтобы не развивать конфликт.

      Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

      Теги: Новости политики Новости США Ядерная безопасность Новости России
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Путин не уволит Медведева за девальвацию рубля,— экс-премьер России
       17 декабря 2014 , 17:52
      Правила подъема на Эверест резко изменили: кто больше не сможет подняться на вершину
       31 декабря 2017 , 00:35
      В Чехии оштрафовали сайт Booking.com: детали
       4 января , 07:20
      В Антарктике ученым удалось добраться до подземного озера: увлекательное видео
       4 января , 00:41
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук