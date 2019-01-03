Миру грозит ядерное уничтожение из-за России и США, – британские СМИ

Разработанная для предотвращения ядерной войны система оказалась под угрозой. Решающим здесь является решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности в ответ на нарушение Россией своих обязательств.

Об этом пишет The Guardian.

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Издание отмечает, что такое решение американская сторона сделала после лет жалоб о том, что Россия испытывает запрещенные договором крылатые ракеты. Этот документ поспособствовал сокращению ядерного оружия в Европе.

Авторы материала считают, что следующим важнейшим шагом станет контроль Договора о сокращении и ограничении стратегического наступательного вооружения, который подписали Барак Обама и Дмитрий Медведев в 2010 году. Действие этих договоренностей завершается в 2021 году.

Так, Россия и США обязались сократить количество пусковых установок на половину. Однако президент Дональд Трамп назвал такие договоренности "плохой сделкой" во время телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Со своей стороны, в МИД России заявили, что Вашингтон "готовит почву для срыва этой сделки". При этом Путин в начале прошлого года также пригрозил США целой серией новых ядерных вооружений.

The Guardian отмечает, что все эти соглашения были предохранителем для ядерного оружия и системы их контроля, который США и Россия унаследовали из времен Холодной войны. Следовательно, по мнению авторов материала, вероятность новой гонки вооружений растет.

Напомним, что 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.



Еще раньше, в октябре, президент США Дональд Трамп объявил о выходе его государства из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора.



В России на возможное расторжение договора реагируют обвинениями и все новыми и новыми упреками в сторону США. В частности, недавно Владимир Путин подчеркнул, что в случае отмены договоренностей России удастся "гарантировать себе безопасность", а "человечеству должно хватить здравого смысла", чтобы не развивать конфликт.

Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.