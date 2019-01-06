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      Ракетный конфликт между Россией и США: в Германии озвучили требования к России

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      Германия призвала Россию снять с вооружения запрещенную крылатую ракету
      Германия призвала Россию снять с вооружения запрещенную крылатую ракету / Фото из открытых источников

      В Германии отмечают, что ракетные договоренности нарушила Россия. Поэтому Москву призывают снять с вооружения крылатую ракету для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

      Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, пишет Welt.

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      Немецкий министр отмечает, что использование Россией крылатой ракеты нарушает договор с США.

      Ключ к сохранению ДРСМД лежит в Москве. Если Россия хочет сохранить договор, она должна разоружиться так, чтобы это можно было проверить,
      – сказал он.

      Кроме того, Маас подчеркивает необходимость разработки новых международных правил ракетного контроля вместе с другими странами, обладающими подобным оружием.

      "Весы после холодной войны изменились. Нам нужно создать новые глобальные правила прозрачности и контроля. И именно поэтому мы участвуем в дискуссии с такими странами, как Китай и Индия", – добавил министр.

      Напомним, что 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.

      Еще раньше, в октябре, президент США Дональд Трамп объявил о выходе его государства из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора.

      В России на возможное расторжение договора реагируют обвинениями и все новыми и новыми упреками в сторону США. В частности, недавно Владимир Путин отметил, что в случае отмены договоренностей России удастся "гарантировать себе безопасность", а "человечеству должно хватить здравого смысла", чтобы не развивать конфликт.

      Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

      Теги: Новости России Новости политики Ядерная безопасность Новости США Оружие
      Источник: 24 Канал
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