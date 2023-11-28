Сбил двух военных и бросил умирать: в Харьковской области расследуют смертельное ДТП

22 ноября водитель Subaru Foreste совершил наезд на двух военнослужащих. Злоумышленник скрылся с места ДТП и несколько дней скрывался от правоохранителей.

Трагический инцидент произошел около 20:00 в районе перекрестка автодороги "Дергачи – Золочев". Водитель Subaru Forester наехал на военнослужащих, стоявших на обочине впереди припаркованного автомобиля Volkswagen Golf.

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Бросил умирать

Виновник ДТП сразу скрылся, оставив пострадавших без помощи. Известно, что один из военных погиб на месте. Второй через несколько дней после аварии умер в больнице, не приходя в сознание.

Тем временем нарушитель некоторое время скрывался от правосудия. Впрочем, правоохранителям удалось установить его личность и задержать. Творцом смертельной аварии оказался 29-летний мужчина.

Суд уже избрал ему меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

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Водителю инкриминируют сразу два преступления. Первое – это нарушение ПДД, что повлекло за собой трагические последствия. Второе – это оставление в опасности.

Злоумышленник может провести за решеткой следующие 10 лет.

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