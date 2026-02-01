Из Катара – на Донетчину: Силы обороны ликвидировали российского наемника из Кении

В Донецкой области украинские разведчики ликвидировали очередного иностранного наемника, который воевал на стороне российской армии. Погибшим оказался гражданин Кении, завербованный Москвой за рубежом.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Что известно о погибшем кенийце?

Бойцы ГУР МО на одной из позиций российских военных обнаружили тело Клинтона Ньяпара Могеси, гражданина Республики Кения. По данным разведчиков, мужчина 1997 года рождения, ранее жил и работал в Катаре, впрочем впоследствии подписал контракт с российской армией. Там командование направило Клинтона Могеса в штурмовое подразделение.

После непродолжительной подготовки, Могеса погиб во время "мясного штурма" в Донецкой области,

– добавили в ГУР.

Его тело россияне не эвакуировали, поэтому семья кенийца не получила никаких выплат или официальных объяснений от российской стороны.

Кроме того, в ГУР сообщили, что Клинтон Могеса имел при себе паспорта еще двух граждан Кении. Украинская разведка предполагает, что они также были завербованы Россией для участия в войне против Украины.

В управлении отметили, что этот случай в очередной раз подтверждает, что иностранные наемники для российского командования является лишь потерянным ресурсом.

Военная разведка предостерегает иностранцев от поездок в Россию или любой работы на ее территории, особенно нелегальной. Это может завершиться принудительной отправкой на фронт без подготовки и шансов на выживание.

Наемники на войне против Украины: что известно?

Издание The Insider летом 2025 года в своем материале сообщало об активной вербовке Россией мужчин из Сирии, Йемена и Ливии на войну против Украины.

Издание рассказало историю наемника из Сирии Вахида, который решил откликнуться на объявление, где говорилось о высоком заработке в России и ускоренном получении гражданства. По прибытии в Россию он узнал, что его отправляют в Луганскую область на войну против Украины.

Мужчина погиб в "мясном штурме" в сентябре 2024 года. Впрочем никаких обещанных компенсаций семья погибшего не получила.

Ранее BBC писало, что более 500 иностранцев из 28 стран, которые присоединились к российским вооруженным формированиям в войне против Украины, погибли на фронте.