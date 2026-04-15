"Обнулил" Макса и еще четырех из Сомали: Россия потеряла контроль над иностранными наемниками
- Украинская разведка перехватила разговор, где обсуждается инцидент, когда сомалийский наемник убил пятерых российских солдат в Донецкой области.
- ГУР МОУ отмечает, что это свидетельствует о проблемах России с контролем над иностранными наемниками и деградацию российской армии.
Украинская разведка перехватила разговор двух российских военных, которые сейчас действуют в Донецкой области. В нем говорится об инциденте, во время которого наемник России из Сомали застрелил пятерых российских солдат.
Об этом 14 апреля сообщило ГУР МОУ. Случай произошел на Покровском направлении, в Донецкой области.
Что известно об инциденте с участием наемника?
Один россиянин с позывным "Химик" сообщил другому, что сомалийский наемник с позывным "Чупа" застрелил российского военного по имени Макс и еще четырех бойцов, которые приехали также из Сомали.
Макс – 200 (мертвый – 24 Канал). "Чупа" его обнулил (застрелил – 24 Канал). Чтобы меньше с ним людей было, он обнулил Макса и еще четырех сомалийцев,
– рассказал один оккупант другому.
В завершение разговора оккупант советует собрату оглядываться и не подпускать "Чупу" слишком близко к себе.
Принял, будьте осторожны, смотрите по сторонам, чтобы "Чупа" к вам не появился, дальше расспрашивай, где, кто, кого еще он видел, что еще он знает и как они хотели уйти,
– завершил он.
Разведка уточнила, что речь идет о бойцах 111-го мотострелкового полка российской армии, которые воюют против Украины на Покровском направлении.
В ГУР отметили, что такие случаи указывают на проблемы России с контролем над иностранными наемниками и свидетельствуют о глубокой деградации российской армии. Россия вербует в свои ряды опасных наемников со всего мира с опасным прошлым, которые представляют риск как для гражданского населения, так и для своих подразделений.
Российские наемники: что о них известно?
По состоянию на лето 2025 года известно, что враг вербует в свои ряды наемников со всего мира, в частности из Сирии, Йемена и Ливии.
Россияне предлагают большой заработок и быстрое получение гражданства, впрочем приезжая в Россию наемников сразу отправляют на войну против Украины.
Семьи погибших наемников из других стран не получают от России обещанных выплат.
Более 500 иностранцев из 28 стран, которые присоединились к российским вооруженным формированиям в войне против Украины, погибли на фронте.
9 марта Владимир Путин подписал закон, который запрещает выдачу иностранцев, которые служат в вооруженных силах России, другим государствам. Фактически, если иностранные граждане, совершившие преступления в своих странах и отправляются воевать против Украины, Кремль отказывается их выдавать тем государствам, которые пытаются их экстрадировать.