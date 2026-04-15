"Обнулил" Макса и еще четырех из Сомали: Россия потеряла контроль над иностранными наемниками

Украинская разведка перехватила разговор двух российских военных, которые сейчас действуют в Донецкой области. В нем говорится об инциденте, во время которого наемник России из Сомали застрелил пятерых российских солдат.

Об этом 14 апреля сообщило ГУР МОУ. Случай произошел на Покровском направлении, в Донецкой области.

Что известно об инциденте с участием наемника?

Один россиянин с позывным "Химик" сообщил другому, что сомалийский наемник с позывным "Чупа" застрелил российского военного по имени Макс и еще четырех бойцов, которые приехали также из Сомали.

Макс – 200 (мертвый – 24 Канал). "Чупа" его обнулил (застрелил – 24 Канал). Чтобы меньше с ним людей было, он обнулил Макса и еще четырех сомалийцев,

– рассказал один оккупант другому.

В завершение разговора оккупант советует собрату оглядываться и не подпускать "Чупу" слишком близко к себе.

Принял, будьте осторожны, смотрите по сторонам, чтобы "Чупа" к вам не появился, дальше расспрашивай, где, кто, кого еще он видел, что еще он знает и как они хотели уйти,

– завершил он.

Разведка уточнила, что речь идет о бойцах 111-го мотострелкового полка российской армии, которые воюют против Украины на Покровском направлении.

В ГУР отметили, что такие случаи указывают на проблемы России с контролем над иностранными наемниками и свидетельствуют о глубокой деградации российской армии. Россия вербует в свои ряды опасных наемников со всего мира с опасным прошлым, которые представляют риск как для гражданского населения, так и для своих подразделений.

Перехваченный разговор двух оккупантов: слушайте запись ГУР

