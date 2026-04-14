Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала объяснил, чем особые удары ракетами SCALP по оккупированной территории. Он отметил, что такие операции требуют точной разведки, слаженности с западными партнерами и длительной подготовки еще до самого пуска.
Как работают удары ракетами SCALP?
Удары по таким целям не наносят по принципу "увидели и запустили". Ракеты SCALP и Storm Shadow зависят от точного полетного задания, а значит без координат, маршрута и согласования с партнерами их применение невозможно.
К слову: в Керченском проливе уничтожили паром "Славянин" – последний железнодорожный паром, которым Россия перебрасывала технику, боекомплекты и живую силу из Краснодарского края в Крым. Удары по полуострову в последнее время стали системными и бьют прежде всего по логистике и военным объектам.
Сперва собирают разведданные, определяют цель, готовят маршрут полета, а уже после этого украинские бомбардировщики выходят в заданную точку для пуска.
Ракеты одного класса Storm Shadow и SCALP без соответствующего полетного задания не могут работать. Именно партнеры поставляют необходимые разрешения, а наша разведка проводит невероятную работу, чтобы предоставить нужные координаты,
– отметил Кузан.
Далее начинается не менее важная часть. Россияне имеют места, где накапливают свои беспилотники, в том числе и вблизи Донецка, и за такими объектами приходится долго наблюдать. Из-за дефицита высокоточного оружия решение об ударе не принимают сразу. Ждут момента, когда цель даст наибольший результат, когда накопление уже достаточное, а вся информация проверена и готова к работе.
Сама по себе операция – это не просто пуск ракеты, а достаточно длительная и тайная операция по сбору необходимых данных,
– сказал он.
Только после этого принимают решение, чем именно бить по цели – SCALP или Storm Shadow. Поэтому такие удары выглядят точечными, но на самом деле за ними стоит долгая подготовка, координация и точный расчет момента.
Что известно о последних ударах по Крыму и российской логистике?
- Украинские военные поразили радиолокационную станцию "Небо-У" в Феодосии, радиолокационную станцию системы контроля воздушного пространства в районе Николаевки, "Каста-2Е" возле Лубяное-Первого в Белгородской области и зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" возле Лозового на оккупированной Луганщине. Степень повреждений уточняется.
- 9 апреля и в ночь на 10 апреля Силы обороны Украины били по складам боеприпасов у Ахримовки, логистическому хабу у Новоазовска, складу горюче-смазочных материалов у Ровеньков, пунктам управления БпЛА и районам сосредоточения живой силы. Отдельно подтвердили удар по НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", где вывели из строя установку первичной переработки нефти АВТ-2 и установку гидроочистки дизельного топлива ЛЧ-24-7.
- В ночь на 9 апреля в Краснодарском крае поразили нефтеперекачивающую станцию "Крымская", после чего на объекте вспыхнул пожар. Этот узел входит в систему магистральных трубопроводов и обеспечивает прокачку нефти и нефтепродуктов в сторону Новороссийска, Ильского и Афипского НПЗ.