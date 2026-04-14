Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу пояснив, чим особливі удари ракетами SCALP по окупованій території. Він наголосив, що такі операції потребують точної розвідки, злагодження із західними партнерами і тривалої підготовки ще до самого пуску.

Як працюють удари ракетами SCALP?

Ударів по таких цілях не завдають за принципом "побачили і запустили". Ракети SCALP і Storm Shadow залежать від точного польотного завдання, а отже без координат, маршруту і погодження з партнерами їхнє застосування неможливе.

До слова: у Керченській протоці знищили пором "Славянін" – останній залізничний пором, яким Росія перекидала техніку, боєкомплекти й живу силу з Краснодарського краю до Криму. Удари по півострову останнім часом стали системними і б'ють насамперед по логістиці та військових об'єктах.

Спершу збирають розвіддані, визначають ціль, готують маршрут польоту, а вже після цього українські бомбардувальники виходять у задану точку для пуску.

Ракети одного класу Storm Shadow і SCALP без відповідного польотного завдання не можуть працювати. Саме партнери постачають необхідні дозволи, а наша розвідка проводить неймовірну роботу, щоб надати потрібні координати,

– наголосив Кузан.

Далі починається не менш важлива частина. Росіяни мають місця, де накопичують свої безпілотники, зокрема й поблизу Донецька, і за такими об'єктами доводиться довго спостерігати. Через дефіцит високоточної зброї рішення про удар не ухвалюють одразу. Чекають моменту, коли ціль дасть найбільший результат, коли накопичення вже достатнє, а вся інформація перевірена і готова до роботи.

Сама по собі операція – це не просто пуск ракети, а досить тривала і таємна операція зі збору необхідних даних,

– сказав він.

Лише після цього ухвалюють рішення, чим саме бити по цілі – SCALP чи Storm Shadow. Тому такі удари виглядають точковими, але насправді за ними стоїть довга підготовка, координація і точний розрахунок моменту.

