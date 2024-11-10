Полигон в Севастополе относится к 810 бригад морской пехоты, пишет 24 Канал со ссылкой на агентов "Атеш".

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Оккупанты в Крыму готовят наемников из Африки и Кубы

Во время постоянной разведки агенты "Атэш" выяснили, что на полигоне "Казачий" в Гагаринском районе Севастополя российские военные обучают наемников из африканских стран и Кубы,

– заявили агенты.

По их данным, там периодически фиксируют прибытие военных грузовиков, которые доставляют на полигон людей с нетипичной для местных жителей внешностью.

Оккупанты готовят наемников из Африки и Кубы

Также на этом же полигоне время от времени проходят стрельбы для подростков из "Юнармии".

"Оккупанты используют детей как живой щит, пытаясь защитить своих военных и наемников от ударов Сил обороны Украины", – заявили военные.

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Также агенты отметили, что они: