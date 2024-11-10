Полігон у Севастополі належить до 810 бригад морської піхоти, пише 24 Канал з посиланням на агентів "Атеш".
Дивіться також Росіяни на Донеччині масово перевозять зброю та боєприпаси цивільними фурами, – "Атеш"
Окупанти в Криму готують найманців з Африки та Куби
Під час постійної розвідки агенти "Атеш" з'ясували, що на полігоні "Козачий" у Гагарінському районі Севастополя російські військові навчають найманців з африканських країн та Куби,
– заявили агенти.
За їхніми даними, там періодично фіксують прибуття військових вантажівок, які доставляють на полігон людей з нетиповою для місцевих жителів зовнішністю.
Окупанти готують найманців з Африки та Куби
Також на цьому ж полігоні час від часу проходять стрілянини для підлітків із "Юнармії".
"Окупанти використовують дітей як живий щит, намагаючись захистити своїх військових та найманців від ударів Сил оборони України", – заявили військові.
Росія готує найманців з Африки та Куби: дивіться відео
Також агенти зазначили, що вони:
- продовжують уважно стежити за подібними інцидентами,
- готові надати всю необхідну інформацію для притягнення окупантів до відповідальності.