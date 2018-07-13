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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Наев рассказал, для чего Путин начал войну на Донбассе

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Наеєв объяснил, для чего Путину война на Донбассе
Наеєв объяснил, для чего Путину война на Донбассе / Фото из открытых источников

Президент Российской Федерации Владимир Путин начал и продолжает войну на Донбассе, чтобы иметь Украину в сфере своего влияния и шантажировать ее.

Об этом заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев в интервью газете "Высокий замок".

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Так, комментируя предположение, что после Чемпионата мира по футболу президент РФ Владимир Путин может пойти на очередное обострение на Донбассе или полномасштабное вторжение, он сказал, что будет знать об этом сразу, если появятся такие признаки.

Но Путину широкомасштабная война не выгодна. Его цель – оставить Украину в сфере своего влияния. Ему выгодно шантажировать Украину по приднестровскому сценарию. Именно для этого он и начал конфликт на востоке,
– подчеркнул Наев.

Одновременно он отметил, что война, которую российский лидер начал на Донбассе, сплотила украинский народ.

"Но сам Путин не осознает, какую катастрофическую ошибку допустил: собственными руками целую нацию сделал своими злейшими врагами, врагами русского государства. Украинский народ, помня, какие жертвы принесла ему эта война, никогда не простит этого и будет мстить. Путин невольно сплотил и закалил украинскую нацию", – добавил генерал-лейтенант.

Также, Наев считает, что война на территории Донбасса может быстро закончиться.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Владимир Путин Война на Донбассе Сергей Наев
Источник: 24 Канал
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