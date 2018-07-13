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Наєв розповів, для чого Путін почав війну на Донбасі

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Наєв пояснив, для чого Путіну війна на Донбасі
Наєв пояснив, для чого Путіну війна на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Президент Російської Федерації Володимир Путін розпочав і продовжує війну на Донбасі, аби мати Україну у сфері свого впливу і шантажувати її.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв в інтерв’ю газеті "Високий замок".

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Так, коментуючи припущення, що після Чемпіонату світу з футболу президент РФ Володимир Путін може піти на чергове загострення на Донбасі чи й повномасштабне вторгнення, він сказав, що буде знати про це одразу, якщо з'являться такі ознаки.

Але Путіну широкомасштабна війна не вигідна. Його мета – залишити Україну у сфері свого впливу. Йому вигідно шантажувати Україну за придністровським сценарієм. Саме для цього він і розпочав конфлікт на сході,
– наголосив Наєв.

Водночас він зауважив, що війна, яку російський лідер розпочав на Донбасі, згуртувала український народ.

"Але сам Путін не усвідомлює, якої катастрофічної помилки припустився: власними руками цілу націю зробив своїми лютими ворогами, ворогами російської держави. Український народ, пам’ятаючи, які жертви принесла йому ця війна, ніколи не пробачить цього і буде мститися. Путін мимоволі згуртував і загартував українську націю", – додав генерал-лейтенант.

Також, Наєв вважає, що війна на території Донбасу може швидко закінчитися.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін Війна на Донбасі Сергій Наєв
Джерело: 24 Канал
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