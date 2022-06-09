Женщина погибла на месте. Очевидцы утверждают, что водитель автомобиля пытался скрыться с места происшествия, но его остановили и передали полиции.

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Что случилось

На берлинской площади Брайтшайдплац возле Мемориальной церкви кайзера Вильгельма автомобиль Renault въехал в толпу. Понятно, что пострадавшие дети приехали с германской земли Гессе. В полиции рассказали, что семье травмированных и погибшей сообщили о случившемся.

На кадрах видно, что серебристый автомобиль врезался в витрину универмага. Машина проехала по улице, затем врезалась в группу людей на площади, вернулась на дорогу и снова въехала на бордюр перед тем, как врезаться в магазин. По данным пожарно-спасательной службы, в результате аварии пострадали около 30 человек , из них 5 имеют травмы, опасные для жизни.

Водителем оказался 29-летний мужчина. У него 2 гражданства – Армении и Азербайджана.

Немцы убеждены, что это был теракт

Люди, которые видели трагическое событие своими глазами, убеждают, что действия водителя походили на теракт. Очевидцы также заявили, что в автомобиле мужчины якобы нашли записку с объяснением его действий. Мол, он сделал это специально. Но пока в полиции не подтвердили эту информацию.

Между тем, министерша внутренних дел города Ирис Спрангер отрицала, что в машине было письмо. Однако сказала, что там были плакаты.

Заметим, что в 2016 году неподалеку от этого места террорист Анис Амри въехал на похищенном грузовике в Берлинскую рождественскую ярмарку. Тогда погибли 12 человек погибли, еще полсотни получили ранения.

Недавно Германию всколыхнула другая трагическая новость

3 июня возле немецкого горнолыжного курорта сошел с рельсов пассажирский поезд , в результате чего перевернулись вагоны.

Тогда пострадали 60 пассажиров, 16 из них находятся в тяжелом состоянии.

К сожалению, 5 человек погибли . Среди них – 2 вынужденные переселенки из Украины.

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