Наезд на толпу в Мюнстере: МВД Германии сделало важное заявление относительно нападавшего

Мужчина, который совершил наезд на толпу в немецком Мюнстере, не был связан с какими-либо террористическими организациями и действовал в одиночку.

Такое заявление сделал министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер, пишет немецкое издание Die Welt.

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Как он отметил, этому есть убедительные свидетельства, однако, несмотря на них, все должно быть тщательно расследовано.

Кроме того, немецкие СМИ узнали, что подозреваемого в атаке звали Йенс Г, и ему было 48 лет. Мужчина уже давно проживал в Мюнстере и имел проблемы с психикой.

Напомним, 7 апреля в городе Мюнстер на западе Германии, фургон врезался в толпу людей, которые отдыхали на летней площадке в одном из кафе. В рузультате различные травмы получили около 30 человек и еще 4 человека погибли.