21:03
27 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАЕЗД НА ЗРИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ГОНОК В КРИВОМ РОГЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Путин – знавец гербов. Песня Гурченко о "мучениках" президента РФ
      Вєсті Кремля
      17:55, сегодня
      Вести. UA. Жир. Добкин ударился в религию. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, сегодня
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАЕЗД НА ЗРИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ГОНОК В КРИВОМ РОГЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Наезд на зрителей во время гонок в Кривом Роге: появились детали о состоянии пострадавших

      148 Читати новину українською
      Полиция расследует наезд на зрителей во время гонок в Кривом Роге
      Полиция расследует наезд на зрителей во время гонок в Кривом Роге / Пресс-служба Нацполиции

      Полиция начала уголовное производство по факту ДТП, которое произошло во время гоночных соревнований в Кривом Роге, в результате которого пострадали зрители.

      Днем 27 октября во время соревнований по автогонкам в Кривом Роге автомобиль на скорости въехал в зрителей.

      Читайте также: Двойное ДТП в Киеве: пьяный гонщик влетел в четыре автомобиля – фото

      В результате наезда пострадало четыре человека – двое из которых дети.

      гонки кривий ріг наїзд
      Авто въехало в людей во время гонок в Кривом Роге

      10-летняя девочка с тяжелыми травмами головы и тела находится в реанимационном отделении больницы, а 5-летний парень получил травмы средней степени тяжести.

      53-летней женщине диагностировали закрытый перелом таза.

      Четвертый пострадавший получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.

      Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, по факту ДТП во время автогонок начато уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения.

      Смотрите видео наезда на людей во время гонок в Кривом Роге 27 октября:

       

      Теги: Новости Украины Расследования Полиция Аварии и ДТП Новости Кривого Рога Наезд на зрителей во время гонок в Кривом Роге
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как легче пережить переход на зимнее время: важные советы
      сегодня , 20:45 Как легче пережить переход на зимнее время: важные советы
      Анна Косинська 12 2488
      Деревянченко - Джейкобс: анонс чемпинського поединка
      сегодня , 20:29 Деревянченко - Джейкобс: анонс чемпинського поединка
      Завидно, потому что дорого – сколько стоит отдых в Крыму сегодня
      сегодня , 19:00 Завидно, потому что дорого – сколько стоит отдых в Крыму сегодня
      Ольга Черненко
      Інтерв’ю на замовлення: як "відмивався" скандальний Семочка, діти якого не вилазять із Криму
      сегодня , 18:00 Інтерв’ю на замовлення: як "відмивався" скандальний Семочка, діти якого не вилазять із Криму
      Віталій Дейнега
      НАТО грозит "Тризубом": Россия получила военное предупреждение
      сегодня , 16:29 НАТО грозит "Тризубом": Россия получила военное предупреждение
      Борис Немировський
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Пока держат Пески — будет держаться донецкий аэропорт, — Белозерская
       3 октября 2014 , 14:37 1
      Как празднуют День Европы в Украине
       11 мая 2017 , 18:32
      В сборной России произошла драка после поражения от Словакии, – СМИ
       27 июня 2016 , 15:20
      Топ-новости: Феерический дубль Коноплянки, травма Ярмоленко, ФИФА наказывает "Днепр", а "Динамо" – "Зарю"
       27 октября 2016 , 07:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук