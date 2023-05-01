Нафтогаз не нашел поддержки в правительстве и парламенте относительно рекордной дотации

Министерство финансов Украины, а также депутаты бюджетного и налогового комитета Верховной Рады выступили против выделения рекордной дотации из государственного бюджета на компенсацию ущерба НАК "Нафтогаз Украины" в 2023 году.

По данным "Телеграфа", единственной, кто в правительстве поддерживает заявку на НАКУ на дотацию в полном объеме, является министр экономики Юлия Свириденко.

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Как стало известно, проект финплана НАК "Нафтогаз Украины" предусматривает компенсацию убытков НАКа на сумму 327 миллиардов гривен.

Документ сейчас находится на согласовании в Кабмине, а впоследствии, в случае его утверждения, потребует изменений в государственный бюджет на 2023 год.

Следует подчеркнуть, что эта сумма больше, чем расходы госбюджета-2023 на медицину (206 миллиарда) и образование (122 миллиарда) вместе взятые. Причем если деньги для медиков и педагогов в бюджете-2023 уже заложены, то для удовлетворения аппетитов Чернышева их еще нужно найти.

Опрошенные "БизнесТелеграфом" эксперты указывают не на необходимость проверки финансового состояния НАК "Нафтогаз Украины" и самой эффективности компании.

"НАК – это компания банкрот, которая может существовать исключительно благодаря выкачиванию последних соков из государственного бюджета, – считает Владимир Омельченко, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова. – Не нужно во время войны это делать, лучше подумать о ее санации, а деньги направить для привлечения инвестиций в отрасль необходимо провести до 2026 г. полную либерализацию рынка с ликвидацией перекрестного субсидирования и демонополизацией, а сам НАК "Нафтогаз Украины" должен быть ликвидирован, как лишняя "прокладка" между производителями и потребителями".

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар прогнозирует, что публичная дискуссия по поводу рекордной заявки НАКа на государственную дотацию может завершиться повышением тарифов на газ для населения.

Нафтогаз в его нынешнем положении превратился в серьезное финансовое бремя. Сейчас компания имеет убытки и долги, – говорит эксперт. – И здесь нужно говорить о повышении цен и тарифов на природный газ. Это то, что не хочет делать правительство, власть в Украине в целом. И не безосновательно, потому что российская агрессия продолжается, страна не становится богаче, население беднеет.