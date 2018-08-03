"Нафтогаз" благодаря ProZorro сэкономил 15 миллиардов гривен

НАК "Нафтогаз Украины" благодаря ProZorro за 2 года сэкономил 15,5 миллиардов гривен.

Об этом информировал НАК "Нафтогаз" на официальной странице в Facebook.

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"За 2 года благодаря участию в торгах на ProZorro группа "Нафтогаз" сэкономила 15,5 миллиардов гривен. Эта платформа – один из наиболее открытых способов осуществления закупок из всех доступных на рынке. Прозрачные госзакупки – когда-то мечты энтузиастов, а сейчас – реальность реформ в Украине", – заявили в сообщении.



Инфографика экономии, проведенных и конкурентных торгов

В частности, было проведено 22,299 тысяч тендеров и 14,267 тысяч конкурентных торгов. Наибольшее количество участников, принимавших участие в одном тендере – 18, наибольшая экономия на тендере составляла 418,5 миллионов гривен или 38%.